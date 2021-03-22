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Международный трейдер Coral Energy заменит Proton Energy Group S.A. в цепочке поставок продукции НК «Роснефть» в Украину
17:30 22.03.2021 |
Об этом enkorr сообщил источник в Coral Energy.
По его словам, речь идет о поставках 100 000 т в месяц дизельного топлива через нефтеналивной терминал в Гомеле и порядка 15 000-20 000 т по железной дороге через восточную границу. Кроме того, в полном объеме сохраняются поставки СУГ, порядка 40 000 т в месяц.
Он отметил, что цена на ДТ останется примерно той же, премия +32 доллара к котировке ДТ в Средиземноморье, тогда как премия на сжиженный газ вырастет существенно - на $15, до $31/т.
По словам источника, Coral Energy уже начала вести переговоры и консультации с действующими контрактодержателями топлива Роснефти в Украине.
Coral Energy Group (ОАЭ) уже работает на украинском рынке нефтепродуктов. В 2020 году компания поставила 276 400 т дизтоплива. Оператором Coral Energy Group в Украине является компания Алпен Трейд, которая ведет продажи в крупном и мелком опте.
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