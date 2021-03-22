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Крупные сети повышают цены на бензин и ДТ
14:00 22.03.2021 |
Крупные сети АЗС за выходные с 19 по 22 марта подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,1-1 грн/л, сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, бензины в сетях ОККО и WOG подорожали на 50 коп./л: А-92 — до 30,49 грн/л, А-95 — до 31,49 грн/л. На SOCAR бензины прибавили 50 коп/л, ДТ — 1 грн/л.
На станциях «Кворум» бензины и ДТ подорожали на 45 коп./л: А-92 — до 28,75 грн/л, А-95 — до 29,75 грн/л, ДТ— 28,55 грн/л. Топливо в сети Chipo подорожало в среднем на 36-46 коп./л: А-92 – до 27,00 грн/л, А-95 – до 28,00 грн/л, ДТ – до 26,48 грн/л.
На заправках AMIC, «БРСМ-Нафта», BVS, «Укр-Петроль», «Овис», Motto, Mango и др. цены на топливо выросли на 10-50 коп./л (см. табл.).
Как сообщал enkorr, после обеда 18 марта сеть группы «Приват» повысила стоимость всех видов топлива на 1 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 19 по 22 марта 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
30,49
|
0,50
|
31,49
|
0,50
|
29,99
|
0,00
|
WOG
|
30,49
|
0,50
|
31,49
|
0,50
|
29,99
|
0,00
|
Авиас
|
26,95
|
0,00
|
27,95
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
AMIC
|
28,05
|
0,04
|
29,05
|
0,04
|
28,11
|
0,04
|
Shell
|
28,37
|
0,00
|
29,94
|
0,00
|
28,89
|
0,00
|
SOCAR
|
30,98
|
0,50
|
31,98
|
0,50
|
30,98
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
25,84
|
0,00
|
26,84
|
0,00
|
25,53
|
0,03
|
Кворум
|
28,75
|
0,45
|
29,70
|
0,45
|
28,35
|
0,45
|
KLO
|
28,69
|
0,00
|
29,69
|
0,00
|
28,69
|
0,00
|
Автотранс
|
28,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
UPG
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
25,80
|
0,00
|
Параллель
|
29,80
|
0,00
|
30,80
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
BVS
|
27,99
|
0,30
|
28,99
|
0,30
|
27,79
|
0,20
|
Chipo
|
27,00
|
0,46
|
28,00
|
0,46
|
26,48
|
0,36
|
Укр-Петроль
|
26,30
|
0,50
|
27,30
|
0,50
|
26,50
|
0,00
|
Авантаж 7
|
25,95
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
25,02
|
0,00
|
Marshal
|
26,10
|
0,00
|
27,10
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
Кворум
|
28,75
|
0,45
|
29,70
|
0,45
|
28,35
|
0,45
|
Mango
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
26,79
|
0,00
|
Овис
|
27,24
|
0,48
|
27,96
|
0,30
|
25,92
|
0,00
|
Motto
|
25,68
|
0,13
|
26,58
|
0,12
|
25,55
|
0,08
|
Средняя цена в Украине:
|
27,97
|
0,17
|
28,98
|
0,17
|
28,24
|
0,03
|
|
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