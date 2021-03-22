Крупные сети повышают цены на бензин и ДТ

Крупные сети АЗС за выходные с 19 по 22 марта подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,1-1 грн/л, сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, бензины в сетях ОККО и WOG подорожали на 50 коп./л: А-92 — до 30,49 грн/л, А-95 — до 31,49 грн/л. На SOCAR бензины прибавили 50 коп/л, ДТ — 1 грн/л.

На станциях «Кворум» бензины и ДТ подорожали на 45 коп./л: А-92 — до 28,75 грн/л, А-95 — до 29,75 грн/л, ДТ— 28,55 грн/л. Топливо в сети Chipo подорожало в среднем на 36-46 коп./л: А-92 – до 27,00 грн/л, А-95 – до 28,00 грн/л, ДТ – до 26,48 грн/л.

На заправках AMIC, «БРСМ-Нафта», BVS, «Укр-Петроль», «Овис», Motto, Mango и др. цены на топливо выросли на 10-50 коп./л (см. табл.).

Как сообщал enkorr, после обеда 18 марта сеть группы «Приват» повысила стоимость всех видов топлива на 1 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 19 по 22 марта 2020 г., грн/л