Автогаз 22 марта продолжает дорожать в рознице

Цены сжиженного газа за выходные (19-22 марта) в розничных сетях АЗС выросли на 10-40 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

В розничной сети «Привата» в среднем цены повысились на 17 коп./л, до 15,15-15,18 грн/л. В ряде областей, например в Волынской и Харьковской, газ подорожал на 40-70 коп./л. В некоторых других регионах — на 10-35 коп./л.

На 10 коп./л, до 16,49 грн/л, выросла цена сжиженного газа и в сети ОККО. На АЗС SOCAR цены на газ повысились на 20 коп./л, до 16,48 грн/л. В сети KLO цена ресурса выросла с 16,17 до 16,37 грн/л (+20 коп./л).

Такие сети как «Автотранс», «Авантаж 7», «БРСМ-Нафта», «Параллель», Marshal, «Укргаздобыча», Motto и Prime подняли цены на 10-40 коп./л (см. табл.).

Средняя стоимость СУГ по Украине 22 марта составила 15,79 грн/л (+11 коп./л).

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 19 по 22 марта, грн/л: