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Автогаз 22 марта продолжает дорожать в рознице
13:07 22.03.2021 |
Цены сжиженного газа за выходные (19-22 марта) в розничных сетях АЗС выросли на 10-40 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В розничной сети «Привата» в среднем цены повысились на 17 коп./л, до 15,15-15,18 грн/л. В ряде областей, например в Волынской и Харьковской, газ подорожал на 40-70 коп./л. В некоторых других регионах — на 10-35 коп./л.
На 10 коп./л, до 16,49 грн/л, выросла цена сжиженного газа и в сети ОККО. На АЗС SOCAR цены на газ повысились на 20 коп./л, до 16,48 грн/л. В сети KLO цена ресурса выросла с 16,17 до 16,37 грн/л (+20 коп./л).
Такие сети как «Автотранс», «Авантаж 7», «БРСМ-Нафта», «Параллель», Marshal, «Укргаздобыча», Motto и Prime подняли цены на 10-40 коп./л (см. табл.).
Средняя стоимость СУГ по Украине 22 марта составила 15,79 грн/л (+11 коп./л).
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 19 по 22 марта, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
16,49
|
0,10
|
WOG
|
16,48
|
0,00
|
Авиас
|
15,18
|
0,17
|
Укрнафта
|
15,15
|
0,17
|
AMIC
|
15,60
|
0,17
|
Shell
|
15,76
|
0,00
|
SOCAR
|
16,48
|
0,20
|
БРСМ-Нафта
|
15,99
|
0,04
|
Glusco
|
15,54
|
0,00
|
KLO
|
16,37
|
0,20
|
Автотранс
|
15,98
|
0,10
|
UPG
|
15,55
|
0,00
|
Параллель
|
16,45
|
0,20
|
BVS
|
15,59
|
0,20
|
Chipo
|
15,76
|
0,16
|
Фактор
|
15,00
|
0,20
|
Авантаж 7
|
15,18
|
0,10
|
Marshal
|
15,30
|
0,10
|
SUNOIL
|
15,72
|
0,37
|
Mango
|
15,76
|
0,10
|
Укргаздобыча
|
15,49
|
0,30
|
Овис
|
15,69
|
0,10
|
Motto
|
15,98
|
0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
15,79
|
0,11
|
|
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