Оптовый рынок топлива: неужели разворот?

По итогам недели цены на мелкооптовые партии на дизельное топливо в среднем снизились на 27 коп./л. (–1,19%), бензины на 11–24 коп./л (–0,68%). Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» по итогам оперативного ценового мониторинга.

Еще в понедельник недели цены в мелком опте взяли курс на снижение, которое продлилось всю неделю. Среди видимых причин можно выделить только резкое охлаждение мирового нефтяного рынка – с 69 до 63 долл./барр.

Не исключено, что снижение цен на автомобильные партии было бы более глубоким, если бы не новость о приостановке поставок ДТ и сжиженного газа швейцарским трейдером Proton Energy Group S.A., который пять лет эксклюзивно поставлял в Украину ресурсы «Роснефти». Знак вопроса над поставками с 1 апреля заставил рынок нервничать.

Толчок к снижению дали ОККО и WOG, с их нефтебаз дизель подешевел на 40–60 коп./л, тогда как в среднем по рынку на 30 коп./л.

В Новограде мозырский ресурс за неделю подешевел на 10–20 коп./л., до 22,10-22,25грн/л. соответственно.

По Коростеню самые конкурентные цены предлагали «Фактор» и «Алпен трейд» – 21,50–21,60 грн/л, показав снижение за неделю сразу на 40-45 коп./л. Несвойственно для себя чуть дороже торговала UPG – 21,70 грн/л.

В столичном регионе основные сделки проходили в диапазоне 21,70–21,80 грн/л или дешевле на 20–30 коп./л, чем неделей ранее.

Стоит отметить, что после остановки трубы именно киевский базис стал местом нешуточной конкуренции. По 21,70 грн/л. и ниже торговали сразу несколько компаний: «Маддокс Украина», «Решотка», «Алпен трейд», «ЗНГК». И ко всем этому проявился на в столице вездесущий «Арстак», обосновавшийся в Василькове.

В Николаеве ценники впервые после двух недель затишья поползли вниз, на что повлиял приход нового танкера с более дешевым летним турецким продуктом. Основные сделки лежали в диапазоне 22–22,10 грн/л, также потеряв за неделю 30–40 коп./л.

У «Фидеи» ресурс подешевел на 55 коп./л. до 21,75 грн/л, конкуренцию ему после длительного перерыва составил «Альянс Энерго Трейд», предлагая в пятницу турецкий ресурс по цене 21,80 грн/л.

В Ровенской области, куда с Новограда перекочевала часть объемов с нефтепродуктопровода, мозырский ресурс подешевел на 40-50 коп./л, до 21,70–21,80 грн./л. 19 марта с нефтебазы в Дубно начал торговлю «Альянс Энерго Трейд», предлагая «башнефть» по цене 22,30 грн/л.

По итогу недели снижение ценников было зафиксировано и на «Укртатнафте», где прайс просел на 25 коп./л, до 22,51 грн/л. Стало уже нормой, что призаводские трейдеры торговали значительно дешевле завода – по 21,76-22,30 грн/.

Рынок замер в ожидании новостей из Москвы и мировых нефтяных бирж. Первое направление может толкнуть цены вверх в случае проблем с поставками в апреле, а вторые начали тянуть рынок вниз. Рассчитывая получить ответ по российскому направлению до конца недели, рынок так и ушел на уик-энд в неведении.

Мелкий опт 19 мар. 2021 12 мар. 2021 +/-* % 14 дней 14 дней, % А-92 24,82 24,93 -0,11 -0,44% 0,28 1,12% А-95 25,7 25,94 -0,24 -0,93% 0,13 0,50% ДТ 22,34 22,61 -0,27 -1,19% -0,18 -0,80%

Динамика цен в мелком опте, грн/л