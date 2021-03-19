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За неделю автогаз на АЗС подорожал на 30 коп./л
13:34 19.03.2021 |
За прошедшую неделю (12-19 марта) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 30 коп./л (на 2%), до 15,69 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 40 коп./л и 50 коп./л, до 16,39 грн/л и 11,46 грн/л соответственно. Автогаз на станциях консолидированной группы «Приват» подорожал на 29-31 коп./л, до 14,98-15,01 грн/л.
СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал до 15,95 грн/л и 15,93 грн/л соответственно. В сети KLO за неделю цена выросла на 28 грн/л — до 16,17 грн/л.
Такие сети как BVS, «Авантаж 7», «Автотранс» и другие подняли цены на 10–44 коп./л (см. табл.).
По данным Консалтинговой группы «А-95», оптовые цены на ГНС с 12-го по 19 марта выросли на 1 230 грн/т, до 26 010 грн/т.
Как сообщал enkorr, резкий рост цен обусловлен возможным дефицитом, вызванным приостановкой поставок ДТ и сжиженного газа швейцарским трейдером Proton Energy Group S.A. с 1 апреля. На его долю в 2020 году приходилось 443 тыс. т (22,3% рынка) поставок сжиженного газа в Украину.
Напомним, в ближайшее время НК «Роснефть» определится с новым оператором по экспорту нефтепродуктов в Украину, который заменит Proton Energy Group S.А..
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 12 по 19 марта, грн/л
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
16,39
|
0,40
|
WOG
|
16,48
|
0,50
|
Авиас
|
15,01
|
0,31
|
Укрнафта
|
14,98
|
0,29
|
AMIC
|
15,43
|
0,33
|
Shell
|
15,76
|
0,06
|
SOCAR
|
16,28
|
0,30
|
БРСМ-Нафта
|
15,95
|
0,45
|
Glusco
|
15,54
|
0,00
|
KLO
|
16,17
|
0,28
|
Автотранс
|
15,88
|
0,40
|
UPG
|
15,55
|
0,30
|
Параллель
|
16,25
|
0,30
|
BVS
|
15,39
|
0,10
|
Chipo
|
15,60
|
0,44
|
Prime
|
15,20
|
0,10
|
Авантаж 7
|
15,08
|
0,33
|
Marshal
|
15,20
|
0,50
|
SUNOIL
|
15,35
|
0,00
|
Mango
|
15,66
|
0,15
|
Motto
|
15,93
|
0,50
|
Средняя цена в Украине:
|
15,69
|
0,30
|
|
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