За неделю автогаз на АЗС подорожал на 30 коп./л

За прошедшую неделю (12-19 марта) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 30 коп./л (на 2%), до 15,69 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 40 коп./л и 50 коп./л, до 16,39 грн/л и 11,46 грн/л соответственно. Автогаз на станциях консолидированной группы «Приват» подорожал на 29-31 коп./л, до 14,98-15,01 грн/л.

СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал до 15,95 грн/л и 15,93 грн/л соответственно. В сети KLO за неделю цена выросла на 28 грн/л — до 16,17 грн/л.

Такие сети как BVS, «Авантаж 7», «Автотранс» и другие подняли цены на 10–44 коп./л (см. табл.).

По данным Консалтинговой группы «А-95», оптовые цены на ГНС с 12-го по 19 марта выросли на 1 230 грн/т, до 26 010 грн/т.

Как сообщал enkorr, резкий рост цен обусловлен возможным дефицитом, вызванным приостановкой поставок ДТ и сжиженного газа швейцарским трейдером Proton Energy Group S.A. с 1 апреля. На его долю в 2020 году приходилось 443 тыс. т (22,3% рынка) поставок сжиженного газа в Украину.

Напомним, в ближайшее время НК «Роснефть» определится с новым оператором по экспорту нефтепродуктов в Украину, который заменит Proton Energy Group S.А..

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 12 по 19 марта, грн/л