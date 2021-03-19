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Розничные сети отреагировали на вчерашнее повышение цен «Приватом»
11:25 19.03.2021 |
С 18 на 19 марта ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива после повышения в сети группы «Приват». Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Наибольшее поднятие цен 19 марта зафиксировано в запорожской сети ZOG — 1 грн/л: А-92 и ДТ подорожали до 27,99 грн/л, А-95 — до 28,99 грн/л. На станциях сети Mango бензины и ДТ подорожали на 60 коп/л.
Бензины на KLO подорожали на 20 коп./л: А-92 до 28,69 грн/л, А-95 — до 29,69 грн/л. ДТ в этой сети прибавило 30 коп/л (28,69 грн/л). На 50 коп/л цены на все виды топлива подняли «Автотранс» и «Рур Груп».
На 28 коп./л в среднем подняла цены на бензины и на 14 коп./л на дизельное топливо сеть «БРСМ-Нафта». Стоимость «двойки» выросла до 25,84 грн/л, «пятерки» – до 26,84 грн/л, дизельного топлива — до 25,50 грн/л.
Также топливо подорожало в таких сетях как «Татнефть-АЗС-Украина», Motto, «К Нефтек» (см. табл.).
В «А-95» отметили, в связи с акционным предложением, которое действует с 19-20 марта в Закарпатской и Хмельницкой областях, бензины и ДТ в сети SUN OIL подешевели в среднем на 22 коп/л.
Как сообщал enkorr, после обеда 18 марта, сеть группы «Приват» повысила стоимость всех видов топлива на 1 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 18 на 19 марта 2020 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
WOG
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Авиас*
|
26,95
|
1,00
|
27,95
|
1,00
|
28,00
|
1,00
|
Укрнафта*
|
27,00
|
1,00
|
28,00
|
1,00
|
28,00
|
1,00
|
AMIC
|
28,01
|
0,00
|
29,01
|
0,00
|
28,07
|
0,00
|
Shell
|
28,37
|
0,00
|
29,94
|
0,00
|
28,89
|
0,00
|
SOCAR
|
30,48
|
0,00
|
31,48
|
0,00
|
29,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
25,84
|
0,28
|
26,84
|
0,28
|
25,50
|
0,14
|
Glusco
|
28,42
|
0,00
|
29,42
|
0,00
|
28,42
|
0,00
|
KLO
|
28,69
|
0,20
|
29,69
|
0,20
|
28,69
|
0,30
|
Автотранс
|
28,48
|
0,50
|
29,48
|
0,50
|
27,98
|
0,50
|
UPG
|
27,00
|
0,00
|
28,00
|
0,00
|
25,80
|
0,00
|
Параллель
|
29,80
|
0,00
|
30,80
|
0,00
|
29,80
|
0,00
|
BVS
|
27,69
|
0,00
|
28,69
|
0,00
|
27,59
|
0,00
|
Chipo
|
26,54
|
0,00
|
27,54
|
0,00
|
26,12
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
26,76
|
0,18
|
27,78
|
0,18
|
27,12
|
0,00
|
Авантаж 7
|
25,95
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
25,02
|
0,00
|
Marshal
|
26,10
|
0,50
|
27,10
|
0,50
|
24,50
|
0,30
|
SUNOIL
|
25,67
|
-0,22
|
26,67
|
-0,22
|
26,36
|
-0,22
|
Mango
|
26,49
|
0,60
|
27,49
|
0,60
|
26,79
|
0,60
|
Motto
|
25,55
|
0,08
|
26,46
|
0,08
|
25,46
|
0,03
|
ZOG
|
27,99
|
1,00
|
28,99
|
1,00
|
27,99
|
1,00
|
Нефтек
|
28,49
|
0,30
|
29,99
|
0,30
|
28,99
|
0,30
|
Рур груп
|
28,49
|
0,50
|
29,49
|
0,50
|
28,99
|
0,50
|
Средняя цена в Украине:
|
27,80
|
0,44
|
28,81
|
0,44
|
28,21
|
0,44
*Изменение цен состоялось накануне, 18 марта
|
|
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