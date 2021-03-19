Розничные сети отреагировали на вчерашнее повышение цен «Приватом»

С 18 на 19 марта ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива после повышения в сети группы «Приват». Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

Наибольшее поднятие цен 19 марта зафиксировано в запорожской сети ZOG — 1 грн/л: А-92 и ДТ подорожали до 27,99 грн/л, А-95 — до 28,99 грн/л. На станциях сети Mango бензины и ДТ подорожали на 60 коп/л.

Бензины на KLO подорожали на 20 коп./л: А-92 до 28,69 грн/л, А-95 — до 29,69 грн/л. ДТ в этой сети прибавило 30 коп/л (28,69 грн/л). На 50 коп/л цены на все виды топлива подняли «Автотранс» и «Рур Груп».

На 28 коп./л в среднем подняла цены на бензины и на 14 коп./л на дизельное топливо сеть «БРСМ-Нафта». Стоимость «двойки» выросла до 25,84 грн/л, «пятерки» – до 26,84 грн/л, дизельного топлива — до 25,50 грн/л.

Также топливо подорожало в таких сетях как «Татнефть-АЗС-Украина», Motto, «К Нефтек» (см. табл.).

В «А-95» отметили, в связи с акционным предложением, которое действует с 19-20 марта в Закарпатской и Хмельницкой областях, бензины и ДТ в сети SUN OIL подешевели в среднем на 22 коп/л.

Как сообщал enkorr, после обеда 18 марта, сеть группы «Приват» повысила стоимость всех видов топлива на 1 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 18 на 19 марта 2020 г., грн/л

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 29,99 0,00 30,99 0,00 29,99 0,00 WOG 29,99 0,00 30,99 0,00 29,99 0,00 Авиас* 26,95 1,00 27,95 1,00 28,00 1,00 Укрнафта* 27,00 1,00 28,00 1,00 28,00 1,00 AMIC 28,01 0,00 29,01 0,00 28,07 0,00 Shell 28,37 0,00 29,94 0,00 28,89 0,00 SOCAR 30,48 0,00 31,48 0,00 29,98 0,00 БРСМ-Нафта 25,84 0,28 26,84 0,28 25,50 0,14 Glusco 28,42 0,00 29,42 0,00 28,42 0,00 KLO 28,69 0,20 29,69 0,20 28,69 0,30 Автотранс 28,48 0,50 29,48 0,50 27,98 0,50 UPG 27,00 0,00 28,00 0,00 25,80 0,00 Параллель 29,80 0,00 30,80 0,00 29,80 0,00 BVS 27,69 0,00 28,69 0,00 27,59 0,00 Chipo 26,54 0,00 27,54 0,00 26,12 0,00 Татнефть-АЗС-Украина 26,76 0,18 27,78 0,18 27,12 0,00 Авантаж 7 25,95 0,00 26,95 0,00 25,02 0,00 Marshal 26,10 0,50 27,10 0,50 24,50 0,30 SUNOIL 25,67 -0,22 26,67 -0,22 26,36 -0,22 Mango 26,49 0,60 27,49 0,60 26,79 0,60 Motto 25,55 0,08 26,46 0,08 25,46 0,03 ZOG 27,99 1,00 28,99 1,00 27,99 1,00 Нефтек 28,49 0,30 29,99 0,30 28,99 0,30 Рур груп 28,49 0,50 29,49 0,50 28,99 0,50 Средняя цена в Украине: 27,80 0,44 28,81 0,44 28,21 0,44

*Изменение цен состоялось накануне, 18 марта