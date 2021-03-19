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Цены на нефть 19 марта ускорили рост
12:33 19.03.2021 |
Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили темпы роста до 1% в рамках коррекции после значительного падения четверга, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.05 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,15%, до 64,01 доллара, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,35%, до 60,8 доллара за баррель.
Утром нефть колебалась в цене, периодически переходя от неуверенного роста к снижению, однако после открытия торгов в Европе укрепилась в "зеленой" зоне. Инвесторы восстанавливают потери после продаж накануне. В четверг цены на нефть обвалились примерно на 7% по обеим маркам.
Аналитики отмечают, что распродажа в четверг была вызвана опасениями рынков, что недавний рост цен был слишком быстрым, учитывая неоднозначные перспективы восстановления спроса и рост курса доллара. Резкий рост цен на нефть в последнее время был, в частности, подкреплен неожиданным решением, принятым ОПЕК+ в начале этого месяца о продлении ограничений на добычу.
В рамках мартовского заседания ОПЕК+ принял решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех своих стран. При этом согласован рост добычи для России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, Казахстана - на 20 тысяч. Следующая встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится 31 марта, встреча представителей всего альянса ОПЕК+ пройдет 1 апреля.
"Фьючерсный рынок в последние недели немного опередил сам себя, особенно если сравнить его с физическим рынком, который показал признаки слабости. Я по-прежнему придерживаюсь конструктивного взгляда на рынок в среднесрочной перспективе. Однако в ближайшей перспективе я считаю, что потенциал роста ограничен", - считает глава отдела по сырьевой стратегии ING Уоррен Петтерсон (Warren Patterson), мнение которого приводит агентство Блумберг.
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