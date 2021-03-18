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Поставки бензинов на украинский рынок в феврале выросли на 5%
15:33 18.03.2021 |
В феврале 2021 г. баланс рынка бензинов в Украине вырос на 5,5% (на 8,6 тыс. т), до 164,6 тыс. т, по сравнению с февралем 2020 г. (155,9 тыс. т), сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
Внутреннее производство за отчетный месяц увеличилось на 3,7% (на 2,8 тыс. т), до 80,1 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, Кременчугский НПЗ нарастил выпуск бензинов на 9,4%, до 74,2 тыс. т. На Шебелинский завод пришлось 10,3 тыс. т, что на 5,5% меньше показателя января прошлого года.
Доля украинских бензинов в общем балансе рынка по итогу прошлого месяца составила 51,3% против 50,4% в феврале 2020 г..
Импорт автомобильных бензинов на украинский рынок в феврале 2021 г. вырос на 3,7% (на 2,9 тыс. т), до 80,1 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (77,2 тыс. т).
Импорт бензинов из Беларуси по сравнению с февралем 2020 г. вырос на 26%, до 67,9 тыс. т. В «А-95» объясняют такой скачек низкой базой сравнения: в первом квартале 2020 года поставки из Беларуси были снижены вдвое из-за проблем с обеспечением сырьем.
Отгрузки в Украину с НПЗ PNK ORLEN (Польша) сократились на 46,6% (10,3 тыс. т), до 11,9 тыс. т. Основная причина - значительное уменьшение закупок брендом ОККО. Сеть импортировала всего 700 т бензина против 9,1 тыс. т годом ранее.
В «А-95» отметили, что по итогам января-февраля текущего года на украинский рынок было поставлено 339,3 тыс. т бензинов, что на 9,7% больше показателя первых двух месяцев прошлого года.
Напомним, баланс рынка автомобильных бензинов в 2020 г. вырос на 9,1% по сравнению с предыдущим годом - до 2 122,3 тыс. т. При этом внутреннее производство выросло на 12,7% - до 1 023 тыс. т, а импорт прибавил 5,9% и составил 1 099,4 тыс. т. В данном объеме не учтен теневой рынок бензинов, который, по оценкам Консалтинговой группы «А-95», достигает 20%, или около 400 тыс. т в год. Данный продукт вырабатывается на мини-НПЗ, а также путем смешения прямогонных фракций и низкооктановых бензинов с октаноповышающими компонентами, которые в 2020-2021 году начали поступать по импорту под видом растворителей для лакокрасочной промышленности. В январе-феврале 2021 г. крупнейшими получателями этой продукции стали розничные сети или мини-НПЗ: группа «БРСМ-Нафта» (3,9 тыс. т) и харьковская компания «Пром Хим» (4,1 тыс. т), отправляющая часть ввозимых растворителей на мини-НПЗ в Мерефе (Харьковская область), где закупает топливо сеть Motto.
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