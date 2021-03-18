Крупные сети 18 марта подняли цены на автогаз

Цены сжиженного газа 18 марта в крупных сетях АЗС выросли на 10-50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

В розничной сети «Привата» в среднем цены повысились на 5-7 коп./л, до 14,74-14,78 грн/л. В ряде областей, например в Волынской и Сумской, газ подорожал на 25 коп./л. В некоторых других регионах — на 10-20 коп./л.

На 20 коп./л, до 16,18 грн/л, выросла цена сжиженного газа и в сети WOG. На АЗС ОККО цены на газ повысились на 26 коп./л (до 16,25 грн/л). Наибольшее подорожание ресурса отмечено в сети «Автопорт» — цена выросла с 15,80 до 16,30 грн/л (+50 коп./л).

Такие сети как AMIC, KLO, «Авантаж 7», «БРСМ-Нафта», Marshal, Motto и Prime подняли цены на 10-20 коп./л (см. табл.).

Средняя стоимость СУГ по Украине 18 марта составила 15,52 грн/л (+10 коп./л).

По данным Консалтинговой группы «А-95», оптовые цены на ГНС с 15-го по 18 марта выросли на 1 260 грн/т, или 3,1%, до 25 980 грн/т.

По мнению эксперта Консалтинговой группы «А-95» Артема Куюна, резкий рост цен обусловлен возможным дефицитом, вызванным приостановкой поставок ДТ и сжиженного газа швейцарским трейдером Proton Energy Group S.A. с 1 апреля. На его долю в 2020 году приходилось 443 тыс. т (22,3% рынка) поставок сжиженного газа в Украину.

Как сообщал enkorr, в ближайшее время НК «Роснефть» определится с новым оператором по экспорту нефтепродуктов в Украину, который заменит Proton Energy Group S.А..

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 17 на 18 марта, грн/л: