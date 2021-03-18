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Крупные сети 18 марта подняли цены на автогаз
13:35 18.03.2021 |
Цены сжиженного газа 18 марта в крупных сетях АЗС выросли на 10-50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В розничной сети «Привата» в среднем цены повысились на 5-7 коп./л, до 14,74-14,78 грн/л. В ряде областей, например в Волынской и Сумской, газ подорожал на 25 коп./л. В некоторых других регионах — на 10-20 коп./л.
На 20 коп./л, до 16,18 грн/л, выросла цена сжиженного газа и в сети WOG. На АЗС ОККО цены на газ повысились на 26 коп./л (до 16,25 грн/л). Наибольшее подорожание ресурса отмечено в сети «Автопорт» — цена выросла с 15,80 до 16,30 грн/л (+50 коп./л).
Такие сети как AMIC, KLO, «Авантаж 7», «БРСМ-Нафта», Marshal, Motto и Prime подняли цены на 10-20 коп./л (см. табл.).
Средняя стоимость СУГ по Украине 18 марта составила 15,52 грн/л (+10 коп./л).
По данным Консалтинговой группы «А-95», оптовые цены на ГНС с 15-го по 18 марта выросли на 1 260 грн/т, или 3,1%, до 25 980 грн/т.
По мнению эксперта Консалтинговой группы «А-95» Артема Куюна, резкий рост цен обусловлен возможным дефицитом, вызванным приостановкой поставок ДТ и сжиженного газа швейцарским трейдером Proton Energy Group S.A. с 1 апреля. На его долю в 2020 году приходилось 443 тыс. т (22,3% рынка) поставок сжиженного газа в Украину.
Как сообщал enkorr, в ближайшее время НК «Роснефть» определится с новым оператором по экспорту нефтепродуктов в Украину, который заменит Proton Energy Group S.А..
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 17 на 18 марта, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
16,25
|
0,26
|
WOG
|
16,18
|
0,20
|
Авиас
|
14,78
|
0,07
|
Укрнафта
|
14,74
|
0,05
|
AMIC
|
15,25
|
0,10
|
Shell
|
15,69
|
0,00
|
SOCAR
|
15,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
15,85
|
0,18
|
Glusco
|
15,54
|
0,00
|
KLO
|
16,07
|
0,18
|
Автотранс
|
15,63
|
0,00
|
UPG
|
15,25
|
0,00
|
Параллель
|
15,95
|
0,00
|
BVS
|
15,29
|
0,00
|
Chipo
|
15,40
|
0,00
|
Автопорт
|
16,30
|
0,50
|
Авантаж 7
|
14,95
|
0,20
|
Marshal
|
15,10
|
0,20
|
SUNOIL
|
15,35
|
0,00
|
Mango
|
15,56
|
0,00
|
Prime
|
15,20
|
0,10
|
Motto
|
15,90
|
0,15
|
Средняя цена в Украине:
|
15,52
|
0,10
|
|
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