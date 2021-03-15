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Нефть дорожает 15 марта на статистике из Китая
07:40 15.03.2021 |
Мировые цены на нефть в понедельник утром уверенно растут на оптимизме инвесторов вокруг восстановления экономики и улучшения спроса на топливо, усилившегося после выхода макростатистики по КНР, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.22 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,72%, до 69,72 доллара, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,84%, до 66,16 доллара за баррель.
Инвесторы с оптимизмом смотрят на восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного коронавирусом. Так, участники торгов обратили внимание на новые экономические данные из Китая, который является вторым по величине потребителем нефти в мире.
Промышленное производство КНР в феврале в годовом выражении выросло на 35,1% после роста на 7,3% месяцем ранее. Рост превзошел ожидания аналитиков, прогнозировавших увеличение показателя на 30%. В то же время рост розничных продаж в КНР в феврале составил до 33,78% в годовом выражении после снижения на 4,78% в январе.
Цены на нефть также подкрепляются улучшающимися перспективами восстановления спроса. "И снова значительно улучшившаяся картина спроса наряду с сокращением предложения, особенно со стороны ОПЕК+, заставляет цены двигаться вверх", - цитирует агентство Блумберг старшего рыночного стратега CMC Markets Майкла МакКарти (Michael McCarthy). По словам МакКарти, большое количество макроданных на этой неделе, в том числе по Китаю, могут предоставить первичные свидетельства восстановления экономики.
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