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Розничные сети АЗС за неделю (5-12 марта) подняли стоимость бензинов и дизельного топлива в пределах 10-50 коп./л
12:02 12.03.2021 |
Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В сети SOCAR бензины подорожали на 50 коп./л: А-92 — до 30,48 грн/л, А-95 — до 31,48 грн/л. ДТ осталось на прежнем уровне —29,98 грн/л.
На 30-50 коп./л бензины и ДТ подорожали в полтавской сети «Автотранс»: цена «двойки» выросла до 25,60 грн/л, «пятерки» — 26,60 грн/л, дизтоплива — до 24,20 грн/л. На станциях KLO бензины подорожали на 20 коп./л, ДТ — на 10 коп./л. Chipo подняла цены на 26-34 коп./л.
AMIC, BVS, SUNOIL, «Овис» подняли цены в пределах 10-50 коп/л. (см. табл.)
Характерно, что несмотря на устойчивый тренд, все виды топлива на станциях Glusco в подешевело на 18 клп/л.
Как сообщал enkorr, средняя розничная цена топлива в Украине за последние 4 месяца выросла на 17-18%, тогда как мировые цены на нефть за этот период выросли на 81%, а цены на нефтепродукты в странах Европы – на 76%.
«Мы наблюдаем существенное опережение темпов роста закупочных цен, жестко привязанных к мировым, над повышением ценников на АЗС. Это говорит о том, что существует значительный потенциал дальнейшего роста. Для бензина он составляет около 1,70 грн/л, по дизтопливу 1,25 грн/л», – отмечал Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы «А-95».Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 5 по 12 марта 2021 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Цена
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
WOG
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Авиас
|
25,95
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
26,00
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
AMIC
|
27,99
|
0,02
|
28,99
|
0,02
|
28,05
|
0,02
|
Shell
|
28,37
|
0,00
|
29,94
|
0,00
|
28,89
|
0,00
|
SOCAR
|
30,48
|
0,50
|
31,48
|
0,50
|
29,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
25,57
|
0,23
|
26,57
|
0,23
|
25,07
|
0,05
|
Glusco
|
28,42
|
-0,18
|
29,42
|
-0,18
|
28,42
|
-0,18
|
KLO
|
28,49
|
0,20
|
29,49
|
0,20
|
28,39
|
0,10
|
Автотранс
|
27,98
|
0,00
|
28,98
|
0,00
|
27,48
|
0,00
|
UPG
|
26,70
|
0,00
|
27,70
|
0,00
|
25,50
|
0,00
|
Параллель
|
30,30
|
0,00
|
31,30
|
0,00
|
30,30
|
0,00
|
BVS
|
27,69
|
0,20
|
28,69
|
0,20
|
27,59
|
0,20
|
Chipo
|
26,22
|
0,26
|
27,22
|
0,26
|
26,06
|
0,34
|
Укр-Петроль
|
25,80
|
0,00
|
26,80
|
0,00
|
26,50
|
0,30
|
Авантаж 7
|
25,95
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
25,35
|
0,00
|
Marshal
|
25,60
|
0,50
|
26,60
|
0,50
|
24,20
|
0,30
|
SUNOIL
|
25,74
|
0,11
|
26,74
|
0,11
|
26,22
|
0,42
|
Катрал
|
26,99
|
0,00
|
27,97
|
0,00
|
25,77
|
0,20
|
Овис
|
26,76
|
0,48
|
27,66
|
0,48
|
25,92
|
0,00
|
Motto
|
25,16
|
0,00
|
26,13
|
0,00
|
24,98
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
27,35
|
0,02
|
28,35
|
0,02
|
27,76
|
0,03
|
|
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