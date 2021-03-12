Розничные сети АЗС за неделю (5-12 марта) подняли стоимость бензинов и дизельного топлива в пределах 10-50 коп./л

Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В сети SOCAR бензины подорожали на 50 коп./л: А-92 — до 30,48 грн/л, А-95 — до 31,48 грн/л. ДТ осталось на прежнем уровне —29,98 грн/л.

На 30-50 коп./л бензины и ДТ подорожали в полтавской сети «Автотранс»: цена «двойки» выросла до 25,60 грн/л, «пятерки» — 26,60 грн/л, дизтоплива — до 24,20 грн/л. На станциях KLO бензины подорожали на 20 коп./л, ДТ — на 10 коп./л. Chipo подняла цены на 26-34 коп./л.

AMIC, BVS, SUNOIL, «Овис» подняли цены в пределах 10-50 коп/л. (см. табл.)

Характерно, что несмотря на устойчивый тренд, все виды топлива на станциях Glusco в подешевело на 18 клп/л.

Как сообщал enkorr, средняя розничная цена топлива в Украине за последние 4 месяца выросла на 17-18%, тогда как мировые цены на нефть за этот период выросли на 81%, а цены на нефтепродукты в странах Европы – на 76%.

«Мы наблюдаем существенное опережение темпов роста закупочных цен, жестко привязанных к мировым, над повышением ценников на АЗС. Это говорит о том, что существует значительный потенциал дальнейшего роста. Для бензина он составляет около 1,70 грн/л, по дизтопливу 1,25 грн/л», – отмечал Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы «А-95».