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Нефть коррекционно дешевеет 12 марта после роста днём ранее
07:59 12.03.2021 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно опускаются в рамках коррекции после роста почти на 2,5% в четверг, при этом котировки сохраняются вблизи рекорда прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.03 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,11%, до 69,55 доллара, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,23%, до 65,87 доллара за баррель. Показатель сохраняются на максимальном уровне с начала января 2020 года, а днем ранее котировки выросли на 2,5%.
В четверг нефть подорожала на рисковых настроениях и ожиданий восстановления экономики, которое должно поддержать нефтяной спрос. Оптимизм связан с продолжающейся вакцинацией населения от коронавируса и мерами "поддержки" мировых властей и регуляторов.
В частности, президент США Джо Байден подписал в четверг программу на 1,9 триллиона долларов, включающую в себя в том числе и прямые выплаты большинству налогоплательщиков по 1400 долларов. Кроме того, Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне и оставил без изменений параметры специальной программы покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP).
Кроме того, ещё в начале месяца в своем мартовском докладе ОПЕК повысил прогноз роста спроса на нефть в мире в текущем году до 5,9 миллиона баррелей, до 96,3 миллиона баррелей в сутки.
Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует статистику количества действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 5 марта, их число выросло на одну, до 310 агрегатов.
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