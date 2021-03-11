Февральский импорт ДТ сохранил стабильность

В феврале 2021 г. импорт дизельного топлива в Украину вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 394 тыс. т. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

Импорт из Беларуси вырос более чем в 2,1 раза, до 204,3 тыс. т. Это объясняется низким показателем импорта ДТ из Беларуси в феврале прошлого года по причине снижения поставок сырья на местные НПЗ в первом квартале.

Поставки ДТ из Российской Федерации в феврале-2021 по сравнению с февралем прошлого года сократились на 40%, до 123,3 тыс. т. Между тем, этот показатель практически соответствует объему поставок в январе текущего года (125 тыс. т). По итогу февраля через терминал в Гомеле было поставлено 46,1 тыс. т (-61,5% к февралю-2020) российского ДТ, по железной дороге - 63 тыс. т (+26,2%) и по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс» - 6,3 тыс. т (-7%).

Импорт из Литвы за отчетный месяц сократился на 35%, до 36,6 тыс. т, по сравнению с объемом поставок в феврале 2020 г.. В портах было оформлено порядка 29 тыс. т дизельного топлива (-3,3% к февралю 2020 г.).

Как сообщал enkorr, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «ПрикарпатЗападтранс».

Такое решение, по мнению экспертов Консалтинговой группы «А-95», не вызовет дефицита и существенного роста цен на дизельное топливо. «Украинский рынок максимально диверсифицирован, и заместить выпавшие 50 тыс. т трубопроводных поставок в месяц будет несложно. Это произойдет как за счет переориентации трубопроводных объемов на отгрузку по железной дороге, так и за счет резервов внутренней нефтепереработки и импорта по морю», - заявил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

По данным «А-95», баланс украинского рынка дизтоплива в 2020 г. увеличился на 5,8% - до рекордных за весь период наблюдений 7,39 млн тонн. При этом внутреннее производство выросло на 39% - до 1,12 млн. т, а импорт прибавил 1,4% и составил 6,26 млн. т. В данном объеме не учтен теневой рынок ДТ, который, по оценкам Консалтинговой группы «А-95», достигает 15%, или около 1 млн. т в год.

Напомним, по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля во всех регионах Украины возобновилась кампания по борьбе с нелегальным рынком нефтепродуктов, а также осуществляются проверки автозаправочных станций на предмет законности их деятельности.