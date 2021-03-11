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Стоимость нефти 11 марта продолжает расти на общем оптимизме
12:36 11.03.2021 |
Мировые цены на нефть продолжают подниматься в четверг днем за счет рисковых настроений инвесторов, а также на данных минэнерго США о запасах нефтепродуктов в стране за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.37 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,18% - до 68,7 доллара, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,32%, до 65,29 доллара за баррель. Утром нефть дорожала на 0,9%.
В целом инвесторы на рынках более склонны к риску на фоне оптимизма по восстановлению экономики. Поддерживает такие настроения в том числе новость из США по поддержке экономики. Ранее палата представителей приняла и отправила на подпись президенту Джо Байдену уточненный пакет мер стимулирования на 1,9 триллиона долларов.
Трейдеры надеются, что меры США по стимулированию будут способствовать восстановлению экономической активности, что, в свою очередь, позитивно отразится на нефтяном спросе.
В целом позитивной оказалась статистика по запасам в США. Согласно данным минэнерго страны, запасы бензина в США упали сразу на 11,9 миллиона баррелей, ожидалось снижение лишь на 3,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов также уменьшились сильнее прогнозов: на 5,5 миллиона баррелей вместо 3,5 миллиона баррелей.
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