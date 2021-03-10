Март начался сокращением импорта СУГ

Поставки сжиженного газа за первых 8 дней марта составили 28,4 тыс. т, что на 1,8 тыс. т, или 6% меньше аналогичного периода в феврале текущего года. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на собственное исследование. Объемы не включают в себя сырье для «Карпатнефтехима».

Поставки из Беларуси за отчетный период уменьшились на 28%. Основное снижение импорта произошло за счет Мозырского НПЗ, который за отчетный период сократил поставки на 47%, до 1,8 тыс. т. Речицкий ГПЗ уменьшил поставки до 1,9 тыс. т (-14%), а Витебские перевалки – до 0,3 тыс. т (-63%).

Импорт из Казахстана за первую неделю марта снизился на 15% и составил 9,3 тыс. т. Падение связанно с уменьшением поставок основным контрагентам «ТШО». Не импортировали ресурс из Казахстана «БРСМ-Нафта» и «Ай Си Девелопмент», которые за аналогичный период в феврале поставили 1,8 тыс. т и 0,8 тыс. т соответственно. Также более чем в два раза, до 800 т, сократила импорт казахского СУГ компания «Авантаж».

Структура поставок СУГ по производителям за 8 дней февраля/марта 2021 г., тыс. т

Производитель Февраль Март Изменение, % Тенгизшевройл 10,9 9,3 -14,7 Роснефть 8,7 7,7 -11,5 Лукойл 2,3 3,5 52,2 Белоруснефть 2,2 1,9 -13,6 БНК 3,4 1,8 -47,06 Иркутская нефтяная компания 0,0 1,0 - Омский каучук 0,7 0,9 28,57 Славнефтехим 0,3 0,6 100,00 ГазЭнерджиХим 0,8 0,3 -62,50 Vixon Gas 0,0 0,3 - Другие 0,9 1,1 22,22 Общий итог 30,2 28,4 -5,96

В то же время, как сообщал enkorr, на прошедшей неделе в Одессе было растаможено 1,7 тыс. т морского ресурса производства «ТШО», импортером которого выступила группа «Приват».

В «А-95» отметили, что поставки СУГ из России по итогам 8-ми дней марта, по сравнению с аналогичным периодом в феврале, выросли на 12% и составили 13,5 тыс. т. Импорт лукойловского ресурса увеличился на 52%, до 3,5 тыс. т. Заметно выросли спотовые поставки ресурса производства Иркутской нефтяной компании в адрес компании «Евромин Энерджи» (520 т). Кроме того, дебютировала с поставками СУГ от этого производителя «БРСМ-Нафта» (440 т).

ТОП-15 импортеров СУГ за 8 дней февраля/марта 2021 г., тыс. т