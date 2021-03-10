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Март начался сокращением импорта СУГ
10:50 10.03.2021 |
Поставки сжиженного газа за первых 8 дней марта составили 28,4 тыс. т, что на 1,8 тыс. т, или 6% меньше аналогичного периода в феврале текущего года. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на собственное исследование. Объемы не включают в себя сырье для «Карпатнефтехима».
Поставки из Беларуси за отчетный период уменьшились на 28%. Основное снижение импорта произошло за счет Мозырского НПЗ, который за отчетный период сократил поставки на 47%, до 1,8 тыс. т. Речицкий ГПЗ уменьшил поставки до 1,9 тыс. т (-14%), а Витебские перевалки – до 0,3 тыс. т (-63%).
Импорт из Казахстана за первую неделю марта снизился на 15% и составил 9,3 тыс. т. Падение связанно с уменьшением поставок основным контрагентам «ТШО». Не импортировали ресурс из Казахстана «БРСМ-Нафта» и «Ай Си Девелопмент», которые за аналогичный период в феврале поставили 1,8 тыс. т и 0,8 тыс. т соответственно. Также более чем в два раза, до 800 т, сократила импорт казахского СУГ компания «Авантаж».
Структура поставок СУГ по производителям за 8 дней февраля/марта 2021 г., тыс. т
|Производитель
|Февраль
|Март
|Изменение, %
|Тенгизшевройл
|10,9
|9,3
|-14,7
|Роснефть
|8,7
|7,7
|-11,5
|Лукойл
|2,3
|3,5
|52,2
|Белоруснефть
|2,2
|1,9
|-13,6
|БНК
|3,4
|1,8
|-47,06
|Иркутская нефтяная компания
|0,0
|1,0
|-
|Омский каучук
|0,7
|0,9
|28,57
|Славнефтехим
|0,3
|0,6
|100,00
|ГазЭнерджиХим
|0,8
|0,3
|-62,50
|Vixon Gas
|0,0
|0,3
|-
|Другие
|0,9
|1,1
|22,22
|Общий итог
|30,2
|28,4
|-5,96
В то же время, как сообщал enkorr, на прошедшей неделе в Одессе было растаможено 1,7 тыс. т морского ресурса производства «ТШО», импортером которого выступила группа «Приват».
В «А-95» отметили, что поставки СУГ из России по итогам 8-ми дней марта, по сравнению с аналогичным периодом в феврале, выросли на 12% и составили 13,5 тыс. т. Импорт лукойловского ресурса увеличился на 52%, до 3,5 тыс. т. Заметно выросли спотовые поставки ресурса производства Иркутской нефтяной компании в адрес компании «Евромин Энерджи» (520 т). Кроме того, дебютировала с поставками СУГ от этого производителя «БРСМ-Нафта» (440 т).
ТОП-15 импортеров СУГ за 8 дней февраля/марта 2021 г., тыс. т
|Импортер
|Февраль
|Март
|Изменение, %
|Гран-При Ойл
|2,30
|3,50
|52,17
|ОККО
|2,80
|2,30
|-17,86
|Глуско
|1,20
|2,30
|91,67
|WOG
|1,60
|2,20
|37,50
|БРСМ-Нафта
|5,50
|2,10
|-61,82
|Надежда
|1,80
|2,00
|11,11
|Приват
|0,00
|1,70
|-
|Авантаж
|2,70
|1,70
|-37,04
|Газтрон
|1,20
|1,40
|16,67
|Евромин Энерджи
|0,40
|1,20
|200,00
|Сокар
|0,70
|1,00
|42,86
|Кло
|1,10
|0,90
|-18,18
|БНК
|0,80
|0,70
|-12,50
|Автотранс
|0,60
|0,70
|16,67
|Параллель
|0,60
|0,40
|-33,33
|Другие
|6,90
|4,30
|-37,68
|Общий итог
|30,2
|28,4
|-5,96
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