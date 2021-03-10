Финансовые новости
- |
- 10.03.21
- |
- 16:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на нефть 10 марта перешли к росту в ожидании данных минэнерго США
13:34 10.03.2021 |
Мировые цены на нефть в среду днем перешли в плюс после утреннего снижения, в то время как инвесторы ожидают данных американского минэнерго о запасах сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.14 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,1%, до 67,59 доллара, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,28%, до 64,19 доллара за баррель.
Утром нефть дешевела, поскольку данные Американского института нефти (API) отразили очередной значительный рост запасов сырья в стране. Согласно данным API, за неделю по 5 марта коммерческие запасы нефти в США поднялись на 12,8 миллиона баррелей. Это третья неделя роста запасов подряд, причем неделей ранее запасы подскочили максимальными темпами за всю историю наблюдений - на 21,6 миллиона баррелей, и до максимальной отметки с середины января в 484,6 миллиона.
Но позднее в ходе торгов появятся официальные данные о динамике запасов нефти в стране за прошлую неделю, и аналитики ожидают, что за неделю коммерческие запасы нефти в стране выросли лишь на 0,8 миллиона баррелей.
Рынки также обращают внимание на данные ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA). Как сообщалось в прогнозе во вторник, минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в 2021-2022 годах. Кроме того, министерство ожидает падения запасов нефти в мире на 1,2 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2021 года и рост на 0,4 миллиона баррелей в сутки - во втором.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Уставшие мосты и технологии «регионалов»: Почему люди Зеленского продолжают "мочить" Виталия Кличко
|До экстрадиции Коломойского в США дело не дойдет — политолог Виталий Кулик
|Центр противодействия дезинформации или «министерство правды»: С кем будет бороться новое детище Зеленского
|Минфин 9 марата резко сократил размещение ОВГЗ. Доллар пока дешевеет
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кабмин возобновит конкурсы на должности госслужбы с 17 марта
|Кабмин согласовал кредит на 116 миллионов евро на покупку французских катеров для МВД
|Не только банки. Финкомпании допустят на первичный рынок ОВГЗ
|Съезд судей избрал четвертого члена ВСП по своей квоте
|Три птицефабрики Украины будут маркировать продукцию пометкой «без антибиотиков»
|НКРЭКУ повысила с 1 апреля тариф на услуги поставщика «последней надежды»
Это интересно
|Volkswagen назвал модели, которые до последнего сохранят ДВС
|Netflix добавила в своё приложение аналог TikTok, пока только для iOS
|Google Stadia грядёт для Xbox: началось тестирование браузера на основе Chromium для консоли Microsoft
|Volvo сократит линейку седанов и универсалов ради кроссоверов
|Флагманские смартфоны подешевеют. Qualcomm готовит версию SoC Snapdragon 888 попроще – без встроенного модема 5G
|Можно ли заразиться коронавирусом на свежем воздухе? Что говорят ученые
|Европейский регулятор разрешил Microsoft купить Bethesda и ZeniMax за $7,5 миллиарда