Цены на нефть 10 марта перешли к росту в ожидании данных минэнерго США

Мировые цены на нефть в среду днем перешли в плюс после утреннего снижения, в то время как инвесторы ожидают данных американского минэнерго о запасах сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.14 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,1%, до 67,59 доллара, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,28%, до 64,19 доллара за баррель.

Утром нефть дешевела, поскольку данные Американского института нефти (API) отразили очередной значительный рост запасов сырья в стране. Согласно данным API, за неделю по 5 марта коммерческие запасы нефти в США поднялись на 12,8 миллиона баррелей. Это третья неделя роста запасов подряд, причем неделей ранее запасы подскочили максимальными темпами за всю историю наблюдений - на 21,6 миллиона баррелей, и до максимальной отметки с середины января в 484,6 миллиона.

Но позднее в ходе торгов появятся официальные данные о динамике запасов нефти в стране за прошлую неделю, и аналитики ожидают, что за неделю коммерческие запасы нефти в стране выросли лишь на 0,8 миллиона баррелей.

Рынки также обращают внимание на данные ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA). Как сообщалось в прогнозе во вторник, минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в 2021-2022 годах. Кроме того, министерство ожидает падения запасов нефти в мире на 1,2 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2021 года и рост на 0,4 миллиона баррелей в сутки - во втором.