Нефть дорожает 9 марта на оптимизме по поводу фундаментальных факторов, Brent - $69,19 за баррель

Цены на нефть уверенно повышаются в ходе торгов во вторник на фоне ожиданий роста спроса на нефть в условиях улучшения экономической ситуации, отмечает S&P Global Platts.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:15 EET во вторник составляет 69,19 доллара за баррель, что на $0,95 (1,39%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет 65,84 доллара за баррель, что на $0,79 (1,21%) выше уровня на закрытие рынка в понедельник.

"В последние несколько месяцев мы наблюдали V-образное восстановление нефтяных цен, вызванное улучшением экономического климата в целом", - сказал аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс.

По его словам, "фундаментальные факторы на рынке нефти выглядят положительно, и в отсутствие существенных событий мы, скорее всего, будем наблюдать повышение нефтяных цен".

Поддержку нефтяному рынку продолжает оказывать решение ОПЕК+ отказаться от увеличения добычи нефти в апреле на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). При этом Саудовская Аравия продлила собственные добровольные ограничения в 1 млн б/с еще на месяц, пообещав вернуть эти объемы на рынок тогда, когда сочтет нужным. Россия и Казахстан снова получили исключение из правил и могут нарастить добычу с апреля.

Решение ОПЕК+ может сигнализировать о намерении членов организации продолжать уменьшать объем запасов, считают эксперты ANZ.

Инвесторы также оптимистично оценили статистические данные, указавшие на рост импорта нефти в Китай в январе-феврале 2021 года на 4,1%, до 89,57 млн тонн.

Тем временем Сенат США принял пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн, предложенный президентом страны Джо Байденом. За документ проголосовали 50 сенаторов, против - 49.

При рассмотрении законопроекта был внесен ряд поправок, и теперь он будет отправлен обратно в Палату представителей на финальное голосование. Наблюдатели считают, что голосование может состояться на этой неделе.