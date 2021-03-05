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За неделю топливо в Украине подорожало в среднем на 10 коп/л
11:47 05.03.2021 |
Средняя цена по стране бензина А-92 за неделю (26 февраля-5 марта) выросла на 11 коп./л и составила 27,32 грн/л, на столько же подорожал бензин А-95 — до 28,33 грн/л, а дизельное топливо прибавило 10 коп/л (27,73 грн/л), свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
При этом за указанный период все виды топлива на станциях «Авантаж» подорожали на 50 коп./л: А-92 подорожал до 25,95 грн/л, А-95 — до 26,95 грн/л, ДТ – до 25,35 грн/л. Цены на топливо в сети Glusco выросли на 21 коп./л: А-92 – до 28,60 грн/л, А-95 — до 29,60 грн/л, ДТ – до 28,60 грн/л.
Также на 50 коп/л бензины и ДТ подорожали на станциях SOCAR и «Укр-Петроль»
KLO подняла цены на бензины на 40 коп./л., ДТ — на 30 коп/л. Так, бензин А-92 в этой сети подорожал до 28,29 грн/л, А-95 — до 29,25 грн/л, ДТ — до 28,29 грн/л.
На станциях «БРСМ-Нафта» дизельное топливо в среднем подорожало на 31 коп./л, бензины – на 51 коп./л. В сети Mango цены на бензины выросли на 50 коп./л, на ДТ — на 70 коп./л, а на Motto топливо подорожало на 35-45 коп./л.
Такие сети как AMIC, BVS, «Параллель», «Автотранс», Chipo, Marshal и SUN OIL в среднем подняли цены на 0,05-1 грн/л (см. табл.).
Ранее директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн заявил, что одной из основных причин повышения цен на нефтепродукты в Украине является несвоевременная реакция украинских сетей АЗС на рост мировых цен на нефть, который наблюдается еще с осени прошлого года.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 26 февраля по 5 марта 2021 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
WOG
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Авиас
|
25,95
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
26,00
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
AMIC
|
27,97
|
0,04
|
28,97
|
0,04
|
28,03
|
0,06
|
Shell
|
28,37
|
0,00
|
29,94
|
0,00
|
28,89
|
0,00
|
SOCAR
|
29,98
|
0,50
|
30,98
|
0,50
|
29,98
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
25,34
|
0,51
|
26,34
|
0,51
|
25,02
|
0,31
|
Glusco
|
28,60
|
0,21
|
29,60
|
0,21
|
28,60
|
0,21
|
KLO
|
28,29
|
0,40
|
29,29
|
0,40
|
28,29
|
0,30
|
Автотранс
|
27,98
|
1,00
|
28,98
|
1,00
|
27,48
|
1,00
|
UPG
|
26,70
|
0,00
|
27,70
|
0,00
|
25,50
|
0,00
|
Параллель
|
30,30
|
0,00
|
31,30
|
0,00
|
30,30
|
0,00
|
BVS
|
27,49
|
0,90
|
28,49
|
0,90
|
27,39
|
0,90
|
Chipo
|
25,96
|
0,24
|
26,96
|
0,24
|
25,72
|
0,32
|
Укр-Петроль
|
25,80
|
0,50
|
26,80
|
0,50
|
26,20
|
0,50
|
Авантаж 7
|
25,95
|
0,50
|
26,95
|
0,50
|
25,35
|
0,50
|
Marshal
|
25,10
|
0,30
|
26,10
|
0,30
|
23,90
|
0,30
|
SUNOIL
|
25,62
|
0,62
|
26,62
|
0,62
|
25,80
|
0,52
|
Mango
|
25,89
|
0,50
|
26,89
|
0,50
|
26,19
|
0,70
|
Motto
|
25,16
|
0,40
|
26,13
|
0,45
|
24,98
|
0,35
|
Средняя цена в Украине:
|
27,32
|
0,11
|
28,33
|
0,11
|
27,73
|
0,10
|
|
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