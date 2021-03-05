За неделю топливо в Украине подорожало в среднем на 10 коп/л

Средняя цена по стране бензина А-92 за неделю (26 февраля-5 марта) выросла на 11 коп./л и составила 27,32 грн/л, на столько же подорожал бензин А-95 — до 28,33 грн/л, а дизельное топливо прибавило 10 коп/л (27,73 грн/л), свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

При этом за указанный период все виды топлива на станциях «Авантаж» подорожали на 50 коп./л: А-92 подорожал до 25,95 грн/л, А-95 — до 26,95 грн/л, ДТ – до 25,35 грн/л. Цены на топливо в сети Glusco выросли на 21 коп./л: А-92 – до 28,60 грн/л, А-95 — до 29,60 грн/л, ДТ – до 28,60 грн/л.

Также на 50 коп/л бензины и ДТ подорожали на станциях SOCAR и «Укр-Петроль»

KLO подняла цены на бензины на 40 коп./л., ДТ — на 30 коп/л. Так, бензин А-92 в этой сети подорожал до 28,29 грн/л, А-95 — до 29,25 грн/л, ДТ — до 28,29 грн/л.

На станциях «БРСМ-Нафта» дизельное топливо в среднем подорожало на 31 коп./л, бензины – на 51 коп./л. В сети Mango цены на бензины выросли на 50 коп./л, на ДТ — на 70 коп./л, а на Motto топливо подорожало на 35-45 коп./л.

Такие сети как AMIC, BVS, «Параллель», «Автотранс», Chipo, Marshal и SUN OIL в среднем подняли цены на 0,05-1 грн/л (см. табл.).

Ранее директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн заявил, что одной из основных причин повышения цен на нефтепродукты в Украине является несвоевременная реакция украинских сетей АЗС на рост мировых цен на нефть, который наблюдается еще с осени прошлого года.

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 29,99 0,00 30,99 0,00 29,99 0,00 WOG 29,99 0,00 30,99 0,00 29,99 0,00 Авиас 25,95 0,00 26,95 0,00 27,00 0,00 Укрнафта 26,00 0,00 27,00 0,00 27,00 0,00 AMIC 27,97 0,04 28,97 0,04 28,03 0,06 Shell 28,37 0,00 29,94 0,00 28,89 0,00 SOCAR 29,98 0,50 30,98 0,50 29,98 0,50 БРСМ-Нафта 25,34 0,51 26,34 0,51 25,02 0,31 Glusco 28,60 0,21 29,60 0,21 28,60 0,21 KLO 28,29 0,40 29,29 0,40 28,29 0,30 Автотранс 27,98 1,00 28,98 1,00 27,48 1,00 UPG 26,70 0,00 27,70 0,00 25,50 0,00 Параллель 30,30 0,00 31,30 0,00 30,30 0,00 BVS 27,49 0,90 28,49 0,90 27,39 0,90 Chipo 25,96 0,24 26,96 0,24 25,72 0,32 Укр-Петроль 25,80 0,50 26,80 0,50 26,20 0,50 Авантаж 7 25,95 0,50 26,95 0,50 25,35 0,50 Marshal 25,10 0,30 26,10 0,30 23,90 0,30 SUNOIL 25,62 0,62 26,62 0,62 25,80 0,52 Mango 25,89 0,50 26,89 0,50 26,19 0,70 Motto 25,16 0,40 26,13 0,45 24,98 0,35 Средняя цена в Украине: 27,32 0,11 28,33 0,11 27,73 0,10

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 26 февраля по 5 марта 2021 г., грн/л