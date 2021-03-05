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Цены на нефть 5 марта растут на решении ОПЕК+ оставить в силе действующие договоренности
07:55 05.03.2021 |
Цены на нефть в пятницу утром уверенно растут, продолжая вечернюю динамику, после решения ОПЕК+ оставить в силе действующие договоренности о сокращении добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1%, до 67,41 доллара, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,99%, до 64,44 доллара за баррель.
Инвесторы продолжают отыгрывать итоги прошедшего заседания ОПЕК+. 4 марта альянс решил не наращивать добычу в апреле (аналитиками ожидалась общая прибавка на 0,5 миллиона баррелей в сутки), Саудовская Аравия также сохранит свое дополнительное сокращение в 1 миллион баррелей в день.
Более того, страны ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти России в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, Казахстана - на 20 тысяч.
"Резкий скачок цен на нефть был реакцией на шокирующее решение ОПЕК+", - отметила основательница Vanda Insights Вандана Хари (Vandana Hari), чье мнение приводит агентство Блумберг.
ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере восстановления спроса ограничения корректировались, и на март они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки. Причем в феврале и марте возможность ненамного нарастить добычу получили только Россия и Казахстан. Базой отсчета для сокращений в рамках договорённостей взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.
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