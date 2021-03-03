Розничные сети АЗС 3 марта подняли стоимость бензинов и дизельного топлива в пределах 10-50 коп./л

Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В сети SOCAR все виды топлива подорожали на 50 коп/л: А-92 — до 29,98 грн/л, А-95 — до 30,98 грн/л, ДТ — до 29,98 грн/л. На 40 коп./л бензины и ДТ подорожали в полтавской сети «Автотранс»: цена «двойки» выросла до 27,58 грн/л, «пятерки» — 28,58 грн/л, дизтоплива — до 27,08 грн/л.

На станциях BVS бензины подорожали на 30 коп./л, ДТ — на 20 коп./л. Chipo подняла цены на 24-32 коп./л. (см. табл.).

Motto подняла цены на бензины в Черкасской области на 50 коп./л, а на ДТ в Днепропетровской на 20 коп/л.

Характерно, что несмотря на устойчивый тренд дизтопливо на станциях «БРСМ-Нафта» в Днепропетровской области подешевело на 50 коп/л (24,29 грн/л), а в Сумской — подорожало на 20 коп/л (24,99 грн/л).

Ранее директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн заявил, что одной из основных причин повышения цен на нефтепродукты в Украине является несвоевременная реакция украинских сетей АЗС на рост мировых цен на нефть, который наблюдается еще с осени прошлого года.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 2 по 3 марта 2021 г., грн/л