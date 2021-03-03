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Розничные сети АЗС 3 марта подняли стоимость бензинов и дизельного топлива в пределах 10-50 коп./л
11:46 03.03.2021 |
Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В сети SOCAR все виды топлива подорожали на 50 коп/л: А-92 — до 29,98 грн/л, А-95 — до 30,98 грн/л, ДТ — до 29,98 грн/л. На 40 коп./л бензины и ДТ подорожали в полтавской сети «Автотранс»: цена «двойки» выросла до 27,58 грн/л, «пятерки» — 28,58 грн/л, дизтоплива — до 27,08 грн/л.
На станциях BVS бензины подорожали на 30 коп./л, ДТ — на 20 коп./л. Chipo подняла цены на 24-32 коп./л. (см. табл.).
Motto подняла цены на бензины в Черкасской области на 50 коп./л, а на ДТ в Днепропетровской на 20 коп/л.
Характерно, что несмотря на устойчивый тренд дизтопливо на станциях «БРСМ-Нафта» в Днепропетровской области подешевело на 50 коп/л (24,29 грн/л), а в Сумской — подорожало на 20 коп/л (24,99 грн/л).
Ранее директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн заявил, что одной из основных причин повышения цен на нефтепродукты в Украине является несвоевременная реакция украинских сетей АЗС на рост мировых цен на нефть, который наблюдается еще с осени прошлого года.
Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 2 по 3 марта 2021 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
WOG
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Авиас
|
25,95
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
26,00
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
AMIC
|
27,97
|
0,00
|
28,97
|
0,00
|
28,03
|
0,00
|
Shell
|
28,37
|
0,00
|
29,94
|
0,00
|
28,89
|
0,00
|
SOCAR
|
29,98
|
0,50
|
30,98
|
0,50
|
29,98
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
25,04
|
0,00
|
26,04
|
0,00
|
24,80
|
-0,04
|
Glusco
|
28,60
|
0,00
|
29,60
|
0,00
|
28,60
|
0,00
|
KLO
|
27,99
|
0,00
|
28,99
|
0,00
|
27,99
|
0,00
|
Автотранс
|
27,58
|
0,40
|
28,58
|
0,40
|
27,08
|
0,40
|
UPG
|
26,70
|
0,00
|
27,70
|
0,00
|
25,50
|
0,00
|
Параллель
|
30,30
|
0,00
|
31,30
|
0,00
|
30,30
|
0,00
|
BVS
|
27,09
|
0,30
|
28,09
|
0,30
|
26,99
|
0,20
|
Chipo
|
25,96
|
0,24
|
26,96
|
0,24
|
25,72
|
0,32
|
Укр-Петроль
|
25,80
|
0,00
|
26,80
|
0,00
|
26,20
|
0,00
|
Авантаж 7
|
25,95
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
25,35
|
0,00
|
Marshal
|
24,80
|
0,00
|
25,80
|
0,00
|
23,60
|
0,00
|
SUNOIL
|
25,73
|
0,00
|
26,73
|
0,00
|
25,80
|
0,00
|
Mango
|
25,89
|
0,00
|
26,89
|
0,00
|
26,19
|
0,00
|
Motto
|
24,93
|
0,08
|
25,85
|
0,08
|
24,86
|
0,02
|
Катрал
|
26,99
|
0,00
|
27,97
|
0,00
|
25,37
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
27,29
|
0,01
|
28,30
|
0,01
|
27,70
|
0,01
|
|
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