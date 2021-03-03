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Цены на нефть 3 марта ускорили рост
13:06 03.03.2021 |
Мировые цены на нефть в среду днем ускорили темпы роста, инвесторы оценивают перспективы небольшого увеличения её добычи в рамках соглашения ОПЕК+ при позитивных перспективах наращивания спроса на сырьё в мире, свидетельствуют данные торгов и комментарии.
По состоянию на 12.08 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,53%, до 63,66 доллара, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,52%, до 60,66 доллара за баррель. Утром нефть дорожала незначительно.
Позднее в среду пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а на четверг запланировано заседание представителей всех стран-участниц соглашения, где будет приниматься решение о дальнейшей его судьбе.
По различным рыночным оценкам, в скором времени ожидалось возвращение на рынок дополнительно 1,5 миллиона баррелей нефти в день. Но как накануне сообщил источник РИА Новости в одной из делегаций, большинство стран ОПЕК+ склоняются к варианту наращивания с апреля добычи нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки, то есть, с максимально возможным шагом месячного изменения, о котором в ОПЕК+ договорились ранее.
"Энергетический рынок готовится к увеличению поставок на рынок, но сохранение оптимизма с вакциной (от нового коронавируса - ред.) и надежды на глобальное открытие экономики, скорее всего, ограничит большую часть давления на нефтяные цены", - также считает аналитик OANDA Эдвард Моя (Edward Moya), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.
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