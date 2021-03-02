Импорт СУГ в феврале вырос на 6%

Поставки импортного сжиженного газа в Украину за февраль 2021 г. составили 108,4 тыс. т, что на 6,4% больше по сравнению с объемом импорта в январе. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на собственное исследование. Объемы не включают в себя сырье для «Карпатнефтехима».

Суммарный импорт из России в сравнении с месяцем ранее вырос на 2%. Наибольшая динамика – у «Роснефти». В частности, в адрес «Глуско-Украина» компания увеличила отгрузки на 1 тыс. т, до 6 тыс. т. В «Глуско» отметили, что еще около 1 тыс. т февральского ресурса дойдет в марте, и их месячный объем импорта сжиженного газа вернется к прежнему уровню в 7,5 тыс. т. Также выросли поставки Proton energy на «БРСМ-Нафту»: плюс 1,8 тыс. т, 6,4 тыс. т суммарно. «Авантаж» сократил импорт ресурса «Роснефти» и «БНК» (по -1 тыс. т с каждой), нарастив при этом поставки ТШО на 400 т.

В феврале, как сообщалось, активизировались спотовые поставки из РФ. В частности, в Украину поступали партии с «Омского каучука», Иркутской нефтяной компании и «Газпромнефти». Поставки лукойловского ресурса в феврале снизились на четверть из-за уменьшения загрузки Локосовского ГПЗ. Ожидается, что в апреле импорт этого ресурса вернется на уровень 17 тыс. т.

Структура поставок СУГ по производителям за январь/февраль 2021 г.

Производитель Январь Февраль Изменение % Тенгизшевройл 34,7 36,9 6,3 Роснефть 27,6 29,4 6,5 Лукойл 17,3 13,0 -24,9 Белоруснефть 7,7 10,0 29,9 БНК 9,7 9,1 -6,2 ГазЭнерджиХим 2,3 3,2 39,1 Омский каучук 1,9 0,0 Леманс 0,2 1,0 400,0 Атырау 0,9 0,0 Славнефтехим 1,0 0,7 -30,0 Другие 1,4 2,3 64,3 Общий итог 101,9 108,4 6,4

Отгрузки с Казахстана выросли в феврале на 9%. Основной причиной роста были морские поставки производства ТШО в адрес «Ультрамарин трейдинга». Кроме того, возобновился импорт газа производства Атырауского НПЗ. Импортировала 900 т «Евромин Энерджи».

Белорусские поставки выросли на 13%. При этом «Беларуснефть» увеличила продажи в Украину на 30%. В частности, 1 тыс. т речицкого ресурса в феврале импортировала «БРСМ-Нафта». Последний раз импорт производства Речицкого ГПЗ компания производила в ноябре 2019 года. В свою очередь ОККО в феврале импортировала 2 тыс. т производства Мозырского НПЗ. По информации enkorr, сеть подписала с «БНК» годовой ТЕRM-контракт на 2 тыс. т в месяц.

По словам трейдеров, ритмичность поставок в феврале привела к балансировке рынка после возникновения локальных явлений дефицита в конце января–начале февраля.

ТОП-15 импортеров СУГ в январе/феврале 2021 г., тыс. т