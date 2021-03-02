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Импорт СУГ в феврале вырос на 6%
12:17 02.03.2021 |
Поставки импортного сжиженного газа в Украину за февраль 2021 г. составили 108,4 тыс. т, что на 6,4% больше по сравнению с объемом импорта в январе. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на собственное исследование. Объемы не включают в себя сырье для «Карпатнефтехима».
Суммарный импорт из России в сравнении с месяцем ранее вырос на 2%. Наибольшая динамика – у «Роснефти». В частности, в адрес «Глуско-Украина» компания увеличила отгрузки на 1 тыс. т, до 6 тыс. т. В «Глуско» отметили, что еще около 1 тыс. т февральского ресурса дойдет в марте, и их месячный объем импорта сжиженного газа вернется к прежнему уровню в 7,5 тыс. т. Также выросли поставки Proton energy на «БРСМ-Нафту»: плюс 1,8 тыс. т, 6,4 тыс. т суммарно. «Авантаж» сократил импорт ресурса «Роснефти» и «БНК» (по -1 тыс. т с каждой), нарастив при этом поставки ТШО на 400 т.
В феврале, как сообщалось, активизировались спотовые поставки из РФ. В частности, в Украину поступали партии с «Омского каучука», Иркутской нефтяной компании и «Газпромнефти». Поставки лукойловского ресурса в феврале снизились на четверть из-за уменьшения загрузки Локосовского ГПЗ. Ожидается, что в апреле импорт этого ресурса вернется на уровень 17 тыс. т.
Структура поставок СУГ по производителям за январь/февраль 2021 г.
|Производитель
|Январь
|Февраль
|Изменение %
|Тенгизшевройл
|34,7
|36,9
|6,3
|Роснефть
|27,6
|29,4
|6,5
|Лукойл
|17,3
|13,0
|-24,9
|Белоруснефть
|7,7
|10,0
|29,9
|БНК
|9,7
|9,1
|-6,2
|ГазЭнерджиХим
|2,3
|3,2
|39,1
|Омский каучук
|1,9
|0,0
|Леманс
|0,2
|1,0
|400,0
|Атырау
|0,9
|0,0
|Славнефтехим
|1,0
|0,7
|-30,0
|Другие
|1,4
|2,3
|64,3
|Общий итог
|101,9
|108,4
|6,4
Отгрузки с Казахстана выросли в феврале на 9%. Основной причиной роста были морские поставки производства ТШО в адрес «Ультрамарин трейдинга». Кроме того, возобновился импорт газа производства Атырауского НПЗ. Импортировала 900 т «Евромин Энерджи».
Белорусские поставки выросли на 13%. При этом «Беларуснефть» увеличила продажи в Украину на 30%. В частности, 1 тыс. т речицкого ресурса в феврале импортировала «БРСМ-Нафта». Последний раз импорт производства Речицкого ГПЗ компания производила в ноябре 2019 года. В свою очередь ОККО в феврале импортировала 2 тыс. т производства Мозырского НПЗ. По информации enkorr, сеть подписала с «БНК» годовой ТЕRM-контракт на 2 тыс. т в месяц.
По словам трейдеров, ритмичность поставок в феврале привела к балансировке рынка после возникновения локальных явлений дефицита в конце января–начале февраля.
ТОП-15 импортеров СУГ в январе/феврале 2021 г., тыс. т
|Импортер
|Январь
|Февраль
|Изменение %
|Гран-При Ойл
|17,30
|13,00
|-24,86
|БРСМ-Нафта
|11,20
|11,90
|6,25
|Надежда
|10,00
|11,80
|18,00
|ОККО
|7,80
|8,80
|12,82
|Авантаж
|8,30
|6,80
|-18,07
|Глуско
|5,40
|6,50
|20,37
|WOG
|6,60
|6,40
|-3,03
|Кло
|4,40
|4,10
|-6,82
|Газтрон
|3,70
|3,40
|-8,11
|Сокар
|2,30
|3,30
|43,48
|БНК
|3,30
|2,90
|-12,12
|Ультрамарин Трейдинг
|0,10
|2,90
|2800,00
|Евромин Энерджи
|0,40
|2,70
|575,00
|Автотранс
|1,90
|2,40
|26,32
|Еврогазгрупп
|2,70
|2,20
|-18,52
|Другие
|16,60
|19,30
|16,27
|Общий итог
|101,90
|108,40
|6,38
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