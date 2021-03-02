Операторы 2 марта продолжают корректировать цены на топливо

Розничные сети АЗС, работающие в среднем- и эконом-сегментах, 2 марта подняли стоимость бензинов и дизельного топлива в пределах 10-70 коп/л, сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В столичной сети KLO на 10 коп/л подорожали только бензины: А-92 — до 27,99 грн/л, А-95 — до 28,99 грн/л. На 20 коп/л все виды топлива подорожали в полтавской сети «Автотранс»: цена «двойки» выросла до 27,18 грн/л, «пятерки» —28,18 грн/л, дизтоплива — до 26,68 грн/л.

На станциях BVS бензины подорожали на 20 коп/л, ДТ — на 30 коп/л. «Укр-Петроль» подняла цены на 50 коп/л, а «Фактор» — на 20-60 коп/л.

Сети «БРСМ-Нафта» и Motto подняли цены бензинов и дизельного топлива на 20 коп/л в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Киевской и Полтавской областях.

«Рур Груп», SUNOIL и «Катрал» повысили цена на 10-73 коп/л. (см. табл.).

В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 за сутки выросла на 5 коп./л и составляет 27,28 грн/л, А-95 — 28,29 грн/л (+5 коп./л), ДТ — 27,69 грн/л (+5 коп/л).

Ранее директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн заявил, что одной из основных причин повышения цен на нефтепродукты в Украине является несвоевременная реакция украинских сетей АЗС на рост мировых цен на нефть, который наблюдается еще с осени прошлого года.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 1 по 2 февраля 2021 г., грн/л