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Операторы 2 марта продолжают корректировать цены на топливо
12:00 02.03.2021 |
Розничные сети АЗС, работающие в среднем- и эконом-сегментах, 2 марта подняли стоимость бензинов и дизельного топлива в пределах 10-70 коп/л, сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В столичной сети KLO на 10 коп/л подорожали только бензины: А-92 — до 27,99 грн/л, А-95 — до 28,99 грн/л. На 20 коп/л все виды топлива подорожали в полтавской сети «Автотранс»: цена «двойки» выросла до 27,18 грн/л, «пятерки» —28,18 грн/л, дизтоплива — до 26,68 грн/л.
На станциях BVS бензины подорожали на 20 коп/л, ДТ — на 30 коп/л. «Укр-Петроль» подняла цены на 50 коп/л, а «Фактор» — на 20-60 коп/л.
Сети «БРСМ-Нафта» и Motto подняли цены бензинов и дизельного топлива на 20 коп/л в Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Киевской и Полтавской областях.
«Рур Груп», SUNOIL и «Катрал» повысили цена на 10-73 коп/л. (см. табл.).
В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 за сутки выросла на 5 коп./л и составляет 27,28 грн/л, А-95 — 28,29 грн/л (+5 коп./л), ДТ — 27,69 грн/л (+5 коп/л).
Ранее директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн заявил, что одной из основных причин повышения цен на нефтепродукты в Украине является несвоевременная реакция украинских сетей АЗС на рост мировых цен на нефть, который наблюдается еще с осени прошлого года.
Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 1 по 2 февраля 2021 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
WOG
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
Авиас
|
25,95
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
26,00
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
AMIC
|
27,97
|
0,00
|
28,97
|
0,00
|
28,03
|
0,03
|
Shell
|
28,37
|
0,00
|
29,94
|
0,00
|
28,89
|
0,00
|
SOCAR
|
29,48
|
0,00
|
30,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
25,04
|
0,03
|
26,04
|
0,03
|
24,84
|
0,03
|
Glusco
|
28,60
|
0,00
|
29,60
|
0,00
|
28,60
|
0,00
|
KLO
|
27,99
|
0,10
|
28,99
|
0,10
|
27,99
|
0,00
|
Автотранс
|
27,18
|
0,20
|
28,18
|
0,20
|
26,68
|
0,20
|
UPG
|
26,70
|
0,00
|
27,70
|
0,00
|
25,50
|
0,00
|
Параллель
|
30,30
|
0,00
|
31,30
|
0,00
|
30,30
|
0,00
|
BVS
|
26,79
|
0,20
|
27,79
|
0,20
|
26,79
|
0,30
|
Chipo
|
25,72
|
0,00
|
26,72
|
0,00
|
25,40
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
25,80
|
0,50
|
26,80
|
0,50
|
26,20
|
0,50
|
Авантаж 7
|
25,95
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
25,35
|
0,00
|
Рур груп
|
27,99
|
0,50
|
28,99
|
0,30
|
28,49
|
0,50
|
SUNOIL
|
25,73
|
0,73
|
26,73
|
0,73
|
25,80
|
0,52
|
Mango
|
25,89
|
0,00
|
26,89
|
0,00
|
26,19
|
0,00
|
Motto
|
24,85
|
0,03
|
25,76
|
0,03
|
24,85
|
0,10
|
Катрал
|
26,99
|
0,10
|
27,97
|
0,10
|
25,27
|
0,40
|
Фактор
|
26,00
|
0,60
|
27,00
|
0,60
|
24,00
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
27,28
|
0,05
|
28,29
|
0,05
|
27,69
|
0,04
|
|
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