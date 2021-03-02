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Стоимость нефти колеблется 2 марта на ожиданиях по сделке ОПЕК+
12:20 02.03.2021 |
Мировые цены на нефть во вторник не показывают единой динамики после утреннего снижения, трейдеры продолжают ожидать заседания ОПЕК+ и решения по добыче нефти, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.49 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,09% - до 63,63 доллара, апрельских фьючерсов на WTI - росла на 0,03%, до 60,66 доллара за баррель. Утром нефть дешевела примерно на 1%.
Внимание рынков сосредоточено вокруг грядущих заседаний ОПЕК+. В среду, 3 марта, пройдет заседание министерского мониторингового комитета альянса, а на следующий день, 4 марта, запланировано заседание всех стран-участниц соглашения ОПЕК+, где будет приниматься решение о дальнейшей судьбе сделки.
Рынки оценивают, какое решение может принять альянс по сделке в свете ситуации с коронавирусом и восстановлением экономики. В конце прошлого года ОПЕК+ условился корректировать уровень добычи в рамках соглашения с шагом не более 500 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.
Ранее источник в одной из делегаций сообщил РИА Новости, что большинство стран ОПЕК+ в преддверии заседания альянса 4 марта склоняются к варианту наращивания с апреля добычи нефти по сделке на 0,5 миллиона баррелей в сутки.
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