Автогаз за месяц подорожал на 17%

Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине за месяц (1 февраля–1 марта) выросла на 2,2 грн/л, или на 17%, до 15,39 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

На станциях премиум сегмента, таких как ОККО, WOG и SOCAR ресурс подорожал в пределах 2-2,5 грн/л, до 15,99, 15,98 и 16,48 грн/л соответственно.

В сети «Привата» («Укрнафта», «Авиас», ANP и пр., всего 505 станций с газовыми модулями) цена поднялась в среднем на 2,20 грн/л, до 14,70 грн/л.

Цены также выросли на заправках AMIC, «БРСМ-Нафта», Glusco, «Автотранс», KLO, «Параллель», «Надежда», Chipo, «Род-Ник», SUN OIL, Mango и др. в пределах 2–2,9 грн/л.

Напомним, оптовые цены на СУГ начали повышаться с начала февраля. За этот период они увеличились на 3 820 грн/т, или 18,2%.

Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС в период с 1 февраля по 1 марта 2021 г., грн/л: