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Автогаз за месяц подорожал на 17%
17:21 01.03.2021 |
Средняя розничная стоимость сжиженного газа в Украине за месяц (1 февраля–1 марта) выросла на 2,2 грн/л, или на 17%, до 15,39 грн/л, свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
На станциях премиум сегмента, таких как ОККО, WOG и SOCAR ресурс подорожал в пределах 2-2,5 грн/л, до 15,99, 15,98 и 16,48 грн/л соответственно.
В сети «Привата» («Укрнафта», «Авиас», ANP и пр., всего 505 станций с газовыми модулями) цена поднялась в среднем на 2,20 грн/л, до 14,70 грн/л.
Цены также выросли на заправках AMIC, «БРСМ-Нафта», Glusco, «Автотранс», KLO, «Параллель», «Надежда», Chipo, «Род-Ник», SUN OIL, Mango и др. в пределах 2–2,9 грн/л.
Напомним, оптовые цены на СУГ начали повышаться с начала февраля. За этот период они увеличились на 3 820 грн/т, или 18,2%.
Стоимость сжиженного газа в сетях АЗС в период с 1 февраля по 1 марта 2021 г., грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
15,99
|
2,01
|
WOG
|
15,98
|
2,05
|
Авиас
|
14,70
|
2,18
|
Укрнафта
|
14,70
|
2,22
|
AMIC
|
15,10
|
2,20
|
Shell
|
15,67
|
2,36
|
SOCAR
|
16,48
|
2,50
|
БРСМ-Нафта
|
15,49
|
2,18
|
Glusco
|
15,72
|
2,41
|
KLO
|
15,79
|
2,20
|
Автотранс
|
15,48
|
2,00
|
UPG
|
15,25
|
1,90
|
Параллель
|
15,95
|
2,10
|
BVS
|
15,19
|
2,20
|
Chipo
|
15,10
|
2,36
|
Овис
|
15,09
|
2,20
|
Авантаж 7
|
14,78
|
2,07
|
Marshal
|
14,50
|
2,00
|
SUNOIL
|
15,29
|
2,28
|
Mango
|
15,22
|
2,48
|
Motto
|
15,41
|
2,30
|
Рур груп
|
15,49
|
2,50
|
ZOG
|
15,49
|
2,90
|
Нефтек
|
15,99
|
2,40
|
Средняя цена в Украине:
|
15,39
|
2,20
|
|
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