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Стоимость нефти продолжает расти 1 марта в ожидании новостей от ОПЕК+
13:43 01.03.2021 |
Мировые цены на нефть в понедельник днем продолжают подниматься на 1,5% в ожидании новостей по дальнейшим планам ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.02 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,49% - до 65,38 доллара. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI поднималась на 1,51% - до 62,43 доллара за баррель. Динамика в целом соответствует утренней.
Месяцем ранее нефть получила поддержку от действий ОПЕК+, когда Саудовская Аравия с другими странами альянса решили сократить добычу в феврале-марте суммарно на 1,425 миллиона баррелей нефти в сутки. В результате котировки нефти в феврале выросли в среднем на 18%.
С дальнейшими планами альянс ОПЕК+ намерен определиться на этой неделе. Заседание всех стран ОПЕК+ состоится 4 марта, а днем ранее, 3 марта, пройдет встреча мониторингового комитета альянса.
Инвесторы оценивают также новости о поддержке экономики США. В минувшую субботу, 27 февраля, палата представителей конгресса одобрила пакет мер по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов. Законопроект еще должен принять сенат и подписать президент Джо Байден. Принятый пакет, как ожидают трейдеры, должен поддержать восстановление экономики в целом и нефтяной спрос в частности.
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