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Цены на СУГ в опте стабильны
17:32 26.02.2021 |
Средняя стоимость сжиженного газа в Украине на условиях EXW ГНС за неделю с 19 по 26 февраля не изменилась и составила 24 750 грн/т. Об этом сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на собственный мониторинг.
В Киевской области предложения с ГНС составляют 23 800-24 400 грн/т. По словам трейдеров, активность продаж с ГНС снизилась из-за активных продаж на «переливах» в Житомирской и Черниговской областях. На незаконных комплексах по перекачке СУГ между автоцистернами предлагается газ по 24 000 грн/т, однако реальные сделки осуществляются на 200-300 грн/т ниже.
В Полтавской области прайсовые цены начинаются от 24 000 грн/т, при этом традиционный дисконт 200 грн/т присутствует практически у всех трейдеров. В Харьковской области стоимость ресурса составляет 23 900-24 700 грн/т.
В Западной части Украины цена на СУГ колеблется в диапазоне 24 400-25 000 грн/ т в зависимости от региона. В Южных регионах стоимость ресурса находится в диапазоне 24 800-25 200 грн/т.
Как ранее сообщал enkorr, в Николаев до конца недели прибудет танкер Star Prime с 1,7 тыс. т сжиженного газа. Так же в Одессу, по словам участников рынка ожидается прибытие танкера группе «Приват», По расчетам «Консалтинговой Группы А-95» себестоимость сжиженного газа FCA Одесса составляет около 23 600 грн/т.
Трейдеры отмечают сбалансированность рынка и прогнозируют, что это состояние сохранится на протяжении всего марта. В то же время, оптовики надеются на активизацию потребительского спроса и небольшой рост цен.
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