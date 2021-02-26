Финансовые новости
- |
- 26.02.21
- |
- 15:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Недельный рост цен на АЗС составил 1,25 грн/л
12:30 26.02.2021 |
Розничные сети АЗС в период с 19 по 26 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,3–2 грн/л, сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
На текущей неделе консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) дважды поднимала цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Таким образом, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 25,95 грн/л, А-95 — до 26,95 грн/л и ДТ — до 27,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 26,00 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо — до 27,00 грн/л.
Сети АЗС WOG и ОККО повысили цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л: А-92 — до 29,99 грн/л, А-95 — до 30,99 грн/л, ДТ — до 29,99 грн/л.
На станциях «Параллель», «Авантаж 7», Mango, «Укр-Петроль» и SUNOIL подняли цены на 1-1,6 грн/л.
На станциях AMIC дизельное топливо в среднем подорожало на 65 коп./л, бензины — на 58 коп./л.
Glusco повысила цены на все виды топлива на 64 коп./л: А-92 — до 26,39 грн/л, А-95 — до 29,39 грн/л, ДТ — до 28,39 грн/л. На 60-70 коп./л бензины и ДТ подорожали в сети KLO.
Такие сети как Shell, «БРСМ-Нафта», UPG, BVS, Chipo, Marshal и Motto подняли цены на 30-80 коп./л (см. табл).
В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 за неделю выросла на 1,24 грн/л и составляет 27,21 грн/л, А-95 — 28,22 грн/л (+1,23 грн/л), ДТ — 27,63 грн/л (+1,21 грн/л).
Как сообщал enkorr, топливо в розничных сетях начало дорожать с начала месяца. Основным фактором, который повлиял на увеличение его стоимости, является рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала февраля мировые цены на нефть выросли до $66/барр., а стоимость нефтепродуктов в Европе – на 12-15%.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 19 по 26 февраля, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,99
|
0,50
|
30,99
|
0,50
|
29,99
|
0,50
|
WOG
|
29,99
|
0,50
|
30,99
|
0,50
|
29,99
|
0,50
|
Авиас
|
25,95
|
2,00
|
26,95
|
2,00
|
27,00
|
2,00
|
Укрнафта
|
26,00
|
2,00
|
27,00
|
2,00
|
27,00
|
2,00
|
AMIC
|
27,93
|
0,58
|
28,93
|
0,58
|
27,97
|
0,65
|
Shell
|
28,37
|
0,73
|
29,94
|
0,63
|
28,89
|
0,61
|
SOCAR
|
29,48
|
0,00
|
30,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
24,83
|
0,73
|
25,83
|
0,73
|
24,70
|
0,70
|
Glusco
|
28,39
|
0,64
|
29,39
|
0,64
|
28,39
|
0,64
|
KLO
|
27,89
|
0,60
|
28,89
|
0,60
|
27,99
|
0,70
|
Автотранс
|
26,98
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
26,48
|
0,00
|
UPG
|
26,70
|
0,30
|
27,70
|
0,30
|
25,50
|
0,30
|
Параллель
|
30,30
|
1,00
|
31,30
|
1,00
|
30,30
|
1,00
|
BVS
|
26,59
|
0,20
|
27,59
|
0,15
|
26,49
|
0,20
|
Chipo
|
25,72
|
0,52
|
26,72
|
0,52
|
25,40
|
0,64
|
Укр-Петроль
|
25,30
|
1,60
|
26,30
|
1,60
|
25,70
|
1,00
|
Авантаж 7
|
25,45
|
1,50
|
26,45
|
1,50
|
24,85
|
1,50
|
Marshal
|
24,80
|
0,50
|
25,80
|
0,50
|
23,60
|
0,80
|
SUNOIL
|
25,00
|
1,32
|
26,00
|
1,32
|
25,28
|
1,05
|
Mango
|
25,39
|
1,40
|
26,39
|
1,40
|
25,49
|
1,40
|
Motto
|
24,76
|
0,80
|
25,68
|
0,72
|
24,63
|
0,70
|
Средняя цена в Украине:
|
27,21
|
1,24
|
28,22
|
1,23
|
27,63
|
1,21
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|«Идеальный посол»: Почему Маркарова лучше всего подошла Зеленскому на роль посла в США
ТОП-НОВОСТИ
|От оружия до недостатка контроля: Четыре причины, почему Украину пока не берут в НАТО
|Доллар подешевел на межбанке 25 февраля из-за сокращений покупок Укрэксимбанка и слабого импорта
|Ультиматум для Пашиняна: избежит ли Армения военного переворота
|Сергей Фурса: О репутации. О Приватбанке. И о Монобанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Объем внутригосударственных переводов в 2020 году вырос на 23,6% - НБУ
|Дефицит госбюджета в январе составил 5,7 млрд грн - ГКСУ
|Снижение цен на нефть 26 февраля немного ускоряется
|Недельный рост цен на АЗС составил 1,25 грн/л
|Украина с начала отопительного сезона сократила запасы в ПХГ на 10 млрд куб. м
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.02.21
Это интересно
|Мировой рынок аккумуляторов для электромобилей вырос за год на 21%
|Планшет-трансформер Wistron Foldbook оснащён гигантским гибким дисплеем
|Парламент Австралии принял закон о регулировании медиарынка в интернете
|YouTube предоставит родителям новые возможности для контроля контента, к которому имеют доступ их дети
|736 сил на 852 килограмма массы: представлен суперкар GMA T.50s Niki Lauda
|Компании стали чаще использовать отслеживающие пиксели в электронных письмах
|Представлен серийный электромобиль Hyundai Ioniq 5