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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Нефть дешевеет 26 февраля на укреплении доллара

 

Цены на нефть в пятницу утром снижаются под давлением растущего курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.35 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,65% - до 65,68 доллара, апрельских - на 0,39%, до 66,62 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,72% - до 63,07 доллара за баррель.

В пятницу некоторое давление на цены на нефть оказывает укрепление американского доллара. Курс доллара растет, в результате нефть становится менее доступной для держателей иностранной валюты. В свою очередь на удорожание доллара повлияло снижение доходности гособлигаций США.

Инвесторы также с некоторым опасением ожидают встречи ОПЕК+ на будущей недели, поскольку существуют риски того, что страны альянса могут ослабить ограничения по добыче нефти и вернуть на рынки некоторое количество баррелей. На фоне не до конца восстановившегося спроса на "черное золото" это может привести к дисбалансу на рынке.

При этом в целом нефть движется к четвертому ежемесячному росту цены подряд на фоне растущих надежд на скорое восстановление мировой экономики. С начала февраля ее стоимость увеличилась на 17-20%.

"Темпы увеличения спроса в течение следующих шести месяцев могут вызвать рост цен до 70-80 долларов за баррель", - считает аналитик IHS Markets Виктор Шум, которого цитирует агентство Блумберг.
По материалам: ПРАЙМ
 

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