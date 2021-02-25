Цены на АЗС 25 февраля устремились вверх

Розничные сети АЗС в период 25 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,1-1 грн/л, следует из ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».

В сети WOG все виды топлива подорожали на 10 коп./л: А-92 — до 29,99 грн/л, А-95 — до 30,99 грн/л, ДТ — до 29,99 грн/л. Glusco подняла цены на 30 коп./л: бензин А-92 и ДТ подорожали до 28,35 грн/л, бензин А-95 — до 29,35 грн/л.

На 1 грн/л бензины и ДТ подорожали на станциях «Параллели». AMIC в среднем подняла цену на все виды топлива на 7-14 коп./л, KLO — на 10-30 коп./л.

Цены в сети Motto выросли в среднем на 17 коп./л: «двойка» подорожала до 24,38 грн/л, «пятерка» — до 25,31 грн/л, ДТ — до 24,20 грн/л. Сеть «БРСМ-Нафта» подняла цены на 28 коп./л.

Такие сети как BVS, UPG, Shell, «Укр-Петроль», «Авантаж 7», «Овис», Mango , ZOG, «Рур Групп» и др повысили цену топлива в пределах 0,1-1 грн./л (см. табл).

В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 за сутки выросла на 16 коп./л и составляет 27,16 грн/л, А-95 — 28,16 грн/л (+16 коп./л), ДТ — 27,58 грн/л (+14 коп/л).

Как сообщал enkorr, на текущей неделе сети консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) дважды поднимала цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 24 на 25 февраля, грн/л