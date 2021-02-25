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Цены на АЗС 25 февраля устремились вверх
12:06 25.02.2021 |
Розничные сети АЗС в период 25 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,1-1 грн/л, следует из ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95».
В сети WOG все виды топлива подорожали на 10 коп./л: А-92 — до 29,99 грн/л, А-95 — до 30,99 грн/л, ДТ — до 29,99 грн/л. Glusco подняла цены на 30 коп./л: бензин А-92 и ДТ подорожали до 28,35 грн/л, бензин А-95 — до 29,35 грн/л.
На 1 грн/л бензины и ДТ подорожали на станциях «Параллели». AMIC в среднем подняла цену на все виды топлива на 7-14 коп./л, KLO — на 10-30 коп./л.
Цены в сети Motto выросли в среднем на 17 коп./л: «двойка» подорожала до 24,38 грн/л, «пятерка» — до 25,31 грн/л, ДТ — до 24,20 грн/л. Сеть «БРСМ-Нафта» подняла цены на 28 коп./л.
Такие сети как BVS, UPG, Shell, «Укр-Петроль», «Авантаж 7», «Овис», Mango , ZOG, «Рур Групп» и др повысили цену топлива в пределах 0,1-1 грн./л (см. табл).
В «А-95» отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 за сутки выросла на 16 коп./л и составляет 27,16 грн/л, А-95 — 28,16 грн/л (+16 коп./л), ДТ — 27,58 грн/л (+14 коп/л).
Как сообщал enkorr, на текущей неделе сети консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. – всего 1 540 станций) дважды поднимала цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 24 на 25 февраля, грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,99
|
0,00
|
30,99
|
0,00
|
29,99
|
0,00
|
WOG
|
29,99
|
0,10
|
30,99
|
0,10
|
29,99
|
0,10
|
Авиас
|
25,95
|
0,00
|
26,95
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
26,00
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
27,00
|
0,00
|
AMIC
|
27,93
|
0,07
|
28,93
|
0,07
|
27,97
|
0,14
|
Shell
|
28,37
|
0,43
|
29,94
|
0,24
|
28,89
|
0,27
|
SOCAR
|
29,48
|
0,00
|
30,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
24,60
|
0,28
|
25,60
|
0,28
|
24,50
|
0,28
|
Glusco
|
28,35
|
0,30
|
29,35
|
0,30
|
28,35
|
0,30
|
KLO
|
27,79
|
0,30
|
28,59
|
0,10
|
27,69
|
0,20
|
Автотранс
|
26,98
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
26,48
|
0,00
|
UPG
|
26,70
|
0,30
|
27,70
|
0,30
|
25,50
|
0,30
|
Параллель
|
30,30
|
1,00
|
31,30
|
1,00
|
30,30
|
1,00
|
BVS
|
26,59
|
0,10
|
27,59
|
0,10
|
26,49
|
0,10
|
Chipo
|
25,48
|
0,00
|
26,48
|
0,00
|
25,16
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
25,30
|
1,00
|
26,30
|
1,00
|
25,70
|
0,40
|
Авантаж 7
|
24,95
|
0,50
|
25,95
|
0,50
|
24,35
|
0,50
|
Marshal
|
24,30
|
0,00
|
25,30
|
0,00
|
23,10
|
0,00
|
SUNOIL
|
24,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
24,63
|
0,00
|
Mango
|
25,39
|
0,70
|
26,39
|
0,70
|
25,49
|
0,70
|
Motto
|
24,38
|
0,17
|
25,31
|
0,17
|
24,20
|
0,17
|
ZOG
|
26,99
|
1,00
|
27,99
|
1,00
|
26,99
|
1,00
|
Овис
|
26,28
|
0,96
|
27,18
|
0,96
|
25,92
|
0,96
|
Рур груп
|
27,49
|
0,50
|
28,69
|
0,50
|
27,99
|
0,50
|
Автопорт
|
29,30
|
0,40
|
29,80
|
0,40
|
29,30
|
0,40
|
Средняя цена в Украине:
|
27,16
|
0,16
|
28,16
|
0,16
|
27,58
|
0,14
|
|
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