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Вслед за «Приватом» цены на АЗС пошли вверх
12:06 24.02.2021 |
24 февраля ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива после вчерашнего повышения в сети группы «Приват». Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».
В сети ОККО все виды топлива подорожали на 50 коп./л: А-92 — до 29,99 грн/л, А-95 — до 30,99 грн/л, ДТ — до 29,99 грн/л. Еще один оператор премиум-сегмента компания WOG подняла цены на 40 коп/л. Таким образом, бензин А-92 и ДТ на станциях сети подорожали до 29,89 грн/л, бензин А-95 — до 30,89 грн/л.
AMIC в среднем подняла цену на все виды топлива на 49 коп/л, KLO — на 20 коп/л.
Цены в сети Motto выросли в среднем на 12-25 коп./л: «двойка» подорожала до 24,21 грн/л, «пятерка» — до 25,15 грн/л, ДТ — до 24,03 грн/л. Сеть «БРСМ-Нафта» подняла цены на бензины на 23 коп./л.
Такие сети как Shell, Chipo, «Укр-Петроль», Mango , ZOG «Рур Групп» повысили цену топлива в пределах 0,25-1 грн./л (см. табл).
Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 23 на 24 февраля., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,99
|
0,50
|
30,99
|
0,50
|
29,99
|
0,50
|
WOG
|
29,89
|
0,40
|
30,89
|
0,40
|
29,89
|
0,40
|
Авиас
|
24,95
|
1,00
|
25,95
|
1,00
|
26,00
|
1,00
|
Укрнафта
|
25,00
|
1,00
|
26,00
|
1,00
|
26,00
|
1,00
|
AMIC
|
27,86
|
0,49
|
28,86
|
0,49
|
27,84
|
0,49
|
Shell
|
27,94
|
0,25
|
29,70
|
0,17
|
28,62
|
0,19
|
SOCAR
|
29,48
|
0,00
|
30,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
24,33
|
0,23
|
25,33
|
0,23
|
24,23
|
0,01
|
Glusco
|
28,05
|
0,00
|
29,05
|
0,00
|
28,05
|
0,00
|
KLO
|
27,49
|
0,20
|
28,49
|
0,20
|
27,49
|
0,20
|
Автотранс
|
26,98
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
26,48
|
0,00
|
UPG
|
26,40
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
25,20
|
0,00
|
Параллель
|
29,30
|
0,00
|
30,30
|
0,00
|
29,30
|
0,00
|
BVS
|
26,49
|
0,00
|
27,49
|
0,00
|
26,39
|
0,00
|
Chipo
|
25,48
|
0,28
|
26,48
|
0,28
|
25,16
|
0,40
|
Укр-Петроль
|
24,30
|
0,60
|
25,30
|
0,60
|
25,30
|
0,60
|
Авантаж 7
|
24,45
|
0,00
|
25,45
|
0,00
|
23,85
|
0,00
|
Marshal
|
24,30
|
0,00
|
25,30
|
0,00
|
23,10
|
0,30
|
SUNOIL
|
24,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
24,63
|
0,00
|
Mango
|
24,69
|
0,70
|
25,69
|
0,70
|
24,79
|
0,70
|
Motto
|
24,21
|
0,25
|
25,15
|
0,23
|
24,03
|
0,12
|
ZOG
|
25,99
|
1,00
|
26,99
|
1,00
|
25,99
|
1,00
|
Рур груп
|
26,99
|
0,50
|
28,19
|
0,50
|
27,49
|
0,50
|
Средняя цена в Украине:
|
26,59
|
0,58
|
27,60
|
0,57
|
27,03
|
0,58
|
|
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