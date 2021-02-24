Вслед за «Приватом» цены на АЗС пошли вверх

24 февраля ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива после вчерашнего повышения в сети группы «Приват». Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка «Консалтинговой группы А-95».

В сети ОККО все виды топлива подорожали на 50 коп./л: А-92 — до 29,99 грн/л, А-95 — до 30,99 грн/л, ДТ — до 29,99 грн/л. Еще один оператор премиум-сегмента компания WOG подняла цены на 40 коп/л. Таким образом, бензин А-92 и ДТ на станциях сети подорожали до 29,89 грн/л, бензин А-95 — до 30,89 грн/л.

AMIC в среднем подняла цену на все виды топлива на 49 коп/л, KLO — на 20 коп/л.

Цены в сети Motto выросли в среднем на 12-25 коп./л: «двойка» подорожала до 24,21 грн/л, «пятерка» — до 25,15 грн/л, ДТ — до 24,03 грн/л. Сеть «БРСМ-Нафта» подняла цены на бензины на 23 коп./л.

Такие сети как Shell, Chipo, «Укр-Петроль», Mango , ZOG «Рур Групп» повысили цену топлива в пределах 0,25-1 грн./л (см. табл).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 23 на 24 февраля., грн/л