Нефть дорожает 24 февраля в ожидании данных о запасах в США

Цены на нефть в среду днем перешли к небольшому росту, инвесторы ожидают данных министерства энергетики США о запасах сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.38 EET цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,33% - до 64,69 доллара, апрельских - на 0,4%, до 65,63 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI росла на 0,16% - до 61,77 доллара за баррель.

Позднее в среду минэнерго США опубликует официальные данные о запасах нефти в стране за предыдущую неделю. Аналитики ожидают, что запасы сырья снизились на 5,2 миллиона баррелей. В то же время Американский институт нефти (API) сообщил о росте показателя на 1,03 миллиона баррелей.

Аналитики отмечают, что на нефтяном рынке может продолжиться коррекция, поскольку цены на сырье значительно выросли с начала февраля. Оптимизм трейдеров поддерживают надежды на восстановление экономики, пострадавшей от коронавируса, а также меры ОПЕК+, направленные на стабилизацию баланса спроса и предложения на рынке.

"Любая коррекция, скорее всего, может быть чисто технической и не должна подорвать общий тренд к росту нефти", - прокомментировал агентству Блумберг экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee).