Финансовые новости
- |
- 23.02.21
- |
- 17:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Приват» 23 февраля поднял цены на топливо
15:53 23.02.2021 |
В обед 23 февраля крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. - всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.
В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 24,95 грн/л, А-95 - до 25,95 грн/л и ДТ - до 26,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 25,00 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо - до 26,00 грн/л.
Отметим, это третье повышение розничных цен «Приватом» с начала года. На 1 грн/л все виды топлива в сети дорожали 27 и 30 января.
Ранее Консалтинговая группа «А-95» сообщала о падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с лета-осени 2018 года. Одной из причин сокращения розничной маржи, по мнению аналитиков «А-95», является ценовая политика «Привата», который долгое время не реагировал на конъюнктуру рынка.
Среди других причин - наличие в розничном секторе большого объема нелегальной продукции мини-НПЗ, которые выпускают преимущественно бензин, и активного использования схем по оптимизации налогообложения.
«Мы оцениваем объем производства безакцизного бензина мини-заводами в 30 тыс. т в месяц, в отдельные месяцы это до 20% рынка. Убытки госбюджета достигают 4 млрд грн в год, и мини-НПЗ продолжают наращивать производство, испытывая возрастающий спрос на свою продукцию», - заявил директор «А-95» Сергей Куюн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина подает в суд на РФ из-за покушения на Навального и политических убийств
|Активист Стерненко признан виновным в похищении человека и приговорен к 7 годам лишения свободы – решение суда
|Банкиры 22 февраля немного подняли курс доллара на межбанке
|Посол Великобритании в Украине: Вы делаете не все и говорите: «А теперь мы хотим ПДЧ в НАТО!»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Школа изучения английского Greenwich предлагает услуги для корпоративных клиентов
В РУБРИКЕ
|Оборот розничной торговли Украины в январе-2021 возрос на 3,5% - Госстат
|«Приват» 23 февраля поднял цены на топливо
|Автогаз на станциях SOCAR 23 февраля подорожал до 16,50 грн/л
|«Не Hyperloop»: в Мининфраструктуры рассказали, когда построят первую евроколею
|Гарантированный покупатель оштрафовал производителей «зеленой» энергетики за небалансы
|«Трубу Медведчука» передали Нафтогазу на временное хранение без права пользования
Это интересно
|SpaceX получила разрешение на предоставление Интернета через Starlink во Франции
|Porsche не будет строить завод в Китае. Принципиально
|Audi планирует уменьшать запас хода будущих электромобилей
|OPPO решила встроить дисплей в состав многомодульной камеры
|Знаменитую анимацию Nyan Cat продали на аукционе за 300 Ether ($550000)
|Nissan рассекретил новый Qashqai
|Трафик австралийских СМИ упал на 13–30 % после запрета делиться их новостями в Facebook