«Приват» 23 февраля поднял цены на топливо

В обед 23 февраля крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» («Авиас», ANP, «Укрнафта» и др. - всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 24,95 грн/л, А-95 - до 25,95 грн/л и ДТ - до 26,00 грн/л. На станциях «Укрнафты» цены на «двойку» выросли до 25,00 грн/л, на «пятерку» и дизтопливо - до 26,00 грн/л.

Отметим, это третье повышение розничных цен «Приватом» с начала года. На 1 грн/л все виды топлива в сети дорожали 27 и 30 января.

Ранее Консалтинговая группа «А-95» сообщала о падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с лета-осени 2018 года. Одной из причин сокращения розничной маржи, по мнению аналитиков «А-95», является ценовая политика «Привата», который долгое время не реагировал на конъюнктуру рынка.

Среди других причин - наличие в розничном секторе большого объема нелегальной продукции мини-НПЗ, которые выпускают преимущественно бензин, и активного использования схем по оптимизации налогообложения.

«Мы оцениваем объем производства безакцизного бензина мини-заводами в 30 тыс. т в месяц, в отдельные месяцы это до 20% рынка. Убытки госбюджета достигают 4 млрд грн в год, и мини-НПЗ продолжают наращивать производство, испытывая возрастающий спрос на свою продукцию», - заявил директор «А-95» Сергей Куюн.

