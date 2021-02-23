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Автогаз на станциях SOCAR 23 февраля подорожал до 16,50 грн/л
15:51 23.02.2021 |
Розничная цена автогаза в сети SOCAR 23 февраля выросла на 50 коп./л, до 16,48 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
Отмечается, что это наивысшая цена ресурса среди украинских операторов. Например, цена СУГ у других представителей премиум-сегмента, WOG и ОККО, установлена на уровне 15,98-15,99 грн/л.
Сегодня цену СУГ на 10 коп./л также подняли BVS, «Фактор», «Авантаж 7» и «Катрал». На станциях AMIC, Shell и «БРСМ-Нафта» ресурс подорожал в пределах 3-12 коп./л.
Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, откорректировала цены до 14,70 грн/л.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 22 по 23 февраля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
15,99
|
0,00
|
WOG
|
15,98
|
0,00
|
Авиас
|
14,70
|
0,01
|
Укрнафта
|
14,70
|
0,01
|
AMIC
|
15,03
|
0,03
|
Shell
|
15,67
|
0,12
|
SOCAR
|
16,48
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
15,38
|
0,08
|
Glusco
|
15,22
|
0,00
|
KLO
|
15,59
|
0,00
|
Автотранс
|
15,48
|
0,00
|
UPG
|
15,25
|
0,00
|
Параллель
|
15,95
|
0,00
|
BVS
|
15,19
|
0,10
|
Chipo
|
15,00
|
0,00
|
Фактор
|
14,80
|
0,10
|
Авантаж 7
|
14,42
|
0,10
|
Катрал
|
15,57
|
0,10
|
SUNOIL
|
15,32
|
0,00
|
Mango
|
14,99
|
0,00
|
Motto
|
15,16
|
-0,13
|
Средняя цена в Украине:
|
15,33
|
0,02
|
|
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