Стоимость нефти 23 февраля растет на 1,5%

Нефть продолжает ралли второй день подряд: котировки растут на 1,5%, при этом цена марки Brent поднялась выше 66 долларов за баррель впервые с 9 января прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.32 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,35% - до 66,12 доллара за баррель; майских фьючерсов на Brent - на 1,58%, до 65,38 доллара. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI увеличивалась на 1,57% - до 62,67 доллара за баррель.

В понедельник цены на нефть выросли на 3-4%. Оптимизм поддерживается надеждами на сохранение баланса спроса и предложения на рынке.

Одним из главных факторов остаются перебои с добычей в США из-за аномальных холодов. "Снижение добычи нефти после значительных морозов в США... поможет рынку, в то время как многие страны мира выходят из карантина", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Trafigura Group.

Надежды на восстановление спроса поддерживаются замедлением распространения коронавируса и развертыванием массовой вакцинации по всему миру.