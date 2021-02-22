Рынок ДТ в январе вырос на 20%

Баланс рынка дизельного топлива в январе 2021 г. составил 460,6 тыс. т, что на 21% больше, чем за аналогичный период 2020 г. (380,5 тыс. т). Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.

Внутреннее производство за отчетный месяц увеличилось на 13% (на 11 тыс. т), до 94,7 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, Кременчугский НПЗ нарастил выпуск ДТ на 13,3%, до 86,3 тыс. т. При этом на Шебелинский завод пришлось 8,4 тыс. т, что на 10,4% больше показателя января прошлого года.

Доля украинского ДТ в общем балансе рынка по итогу января-2021 составила 20,5% против 22% в январе 2020 г..

По итогу отчетного месяца импорт дизельного топлива в Украину вырос на 23,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 365,9 тыс. т. Импорт из Беларуси вырос более чем в 2,2 раза, до 191 тыс. т. Такой скачек объясняется низким показателем импорта ДТ из Беларуси в январе прошлого года по причине снижения поставок сырья на местные НПЗ в первом квартале.

Поставки ДТ из Российской Федерации в январе-2021 сократились на 14,5%, до 125,1 тыс. т, из которых 45,3 тыс. т (-39,5% к январю-2020) было поставлено через терминал в Гомеле, 51,9 тыс. т (+41,2%) по железной дороге и 26,6 тыс. т (-13,5%) по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс».

Импорт из Литвы в январе 2021 г. сократился на 30%, до 33,8 тыс. т, по сравнению с объемом поставок в январе 2020 г.. В портах было оформлено порядка 16 тыс. т дизельного топлива (-3,3% к январю 2019 г.).

Как сообщал enkorr, в пятницу, 19 февраля, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «ПрикарпатЗападтранс».

Такое решение, по мнению экспертов Консалтинговой группы «А-95», приведет к остановке поставок по магистрали, но не вызовет дефицита и существенного роста цен на дизельное топливо.

«Украинский рынок максимально диверсифицирован, и заместить выпавшие 50 тыс. т трубопроводных поставок в месяц будет несложно. Это произойдет как за счет переориентации трубопроводных объемов на отгрузку по железной дороге, так и за счет резервов внутренней нефтепереработки и импорта по морю», - заявил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Напомним, по данным «А-95», баланс украинского рынка дизтоплива в 2020 г. увеличился на 5,8% - до рекордных за весь период наблюдений 7,39 млн тонн. При этом внутреннее производство выросло на 39% - до 1,12 млн. т, а импорт прибавил 1,4% и составил 6,26 млн. т.