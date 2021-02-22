Остановка прокачек ДТ по «ПрикарпатЗападтрансу» не вызовет дестабилизации рынка — «А-95»

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о национализации нефтепродуктопровода «ПрикарпатЗападтранс» приведет к остановке поставок по магистрали, но не вызовет дефицита и существенного роста цен на дизельное топливо. Такое мнение высказали аналитики Консалтинговой группы «А-95».

В «А-95» считают, что в условиях фактической экспроприации трубопровода продолжение поставок будет невозможно.

В то же время эксперты не видят предпосылок для возникновения ресурсной напряженности на рынке. В последние три года загрузка нефтепродуктопровода снижалась, основной причиной было введение летом 2019 года специальной пошлины в размере 3,75% (сейчас 4%) на трубопроводные поставки российского дизтоплива. В итоге если в 2018 году импорт через «ПрикарпатЗападтранс» составил 1,98 млн т (30,5%), то в 2019 году - 1,23 млн т (17,76%), а в 2020-ом - 635 тыс. т (8,57%).

«Украинский рынок максимально диверсифицирован, и заместить выпавшие 50 тыс. т трубопроводных поставок в месяц будет несложно. Это произойдет как за счет переориентации трубопроводных объемов на отгрузку по железной дороге, так и за счет резервов внутренней нефтепереработки и импорта по морю», - заявил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

По прогнозам экспертов, минимум 20-30 тыс. т дополнительно поступит в Украину с белорусского терминала в Гомеле, где осуществляется перевалка российского дизтоплива с нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление» на ж/д-транспорт. Также с марта ожидается увеличение импорта российского дизтоплива по железной дороге через восточную границу. Большой запас мощности по приемке с моря остается у украинских портов - они задействованы менее чем на 30%. Также можно рассчитывать на небольшое увеличение поставок из Беларуси.

«Самый большой потенциал имеют украинские НПЗ, которые загружены сырьем менее чем на 30%. Основная причина - диспропорция в акцизах на моторные топлива. Она стимулирует потребление дизтоплива и сжиженного газа, которые Украина вынуждена импортировать на 70-80%. Решение этой проблемы могло бы дать стимул увеличению нефтепереработки и как следствие - снижению импортозависимости по всем топливным позициям», - заявил Сергей Куюн.

Касательно цен эксперты не исключают незначительного, в пределах 1-1,5%, повышения оптовых цен на ДТ в центральных и западных регионах, где преимущественно распределялось «трубопроводное» дизтопливо.

Как сообщал enkorr, в пятницу, 19 февраля, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод «ПрикарпатЗападтранс», собственников которого связывают с окружением депутата Виктора Медведчука (ОПЗЖ).

В свою очередь, в политической партии ОПЗЖ, сопредседателем которой является Виктор Медведчук, ранее заявили, что политик не связан с нефтепродуктопроводом.

В партии ссылаются на решение Верховного Суда Украины от 1 июля 2020 года, принятое в пользу Медведчука по иску к телеканалу «Прямой», Владимиру Арьеву, Назару Перваку и Виктору Маруняку. Суд опроверг заявления, что «определенные сегменты межгосударственной торговли между Россией и Украиной именно в топливно-энергетическом секторе так или иначе контролирует Медведчук; в первую очередь, это поставка дизельного топлива по нефтепроводу, которая контролируется близкими к Медведчуку людьми».

Справка enkorr

«ПрикарпатЗападтранс» эксплуатирует участок нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление» протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год.

Активная работа нефтепродуктопровода «ПрикарпатЗападтранс» была начата после завершения судебных разбирательств, в результате которых он был признан собственностью «Транснефти». Весной 2016 г. компания International Trading Partners AG приобрела магистраль у «Транснефти». В апреле 2019 г. 51% в уставном капитале ООО «ПрикарпатЗападтранс» были проданы компании «Нефтебитумный завод», конечным бенефициаром которого является белорусский бизнесмен Николай Воробей. Последние журналистские расследования показывают, что покупка Тарасом Козаком трех украинских телеканалов осуществлялась с участием банка Н.Воробья.