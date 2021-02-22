Нефть дорожает 22 февраля на фоне неопределенности по поводу восстановления добычи в Техасе, Brent - $63,72 за баррель

Цены на нефть эталонных марок увеличиваются более чем на 1% в ходе торгов в понедельник.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:17 EET составляет $63,72 за баррель, что на $0,81 (1,29%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 19 февраля эти контракты подешевели на $1,02 (1,6%) - до $62,91 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $59,93 за баррель, что на $0,67 (1,13%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов. По итогам торгов в пятницу фьючерсы подешевели на $1,27 (2,1%), до $59,26 за баррель.

По итогам прошлой недели апрельские фьючерсы на WTI снизились на 0,4%, тогда как стоимость фьючерсов на Brent повысилась на 0,8%, продемонстрировав рост пятую неделю подряд после достижения 13-месячных максимумов ранее на неделе, по данным Dow Jones.

Рост нефтяного рынка в понедельник связан с неопределенностью относительно восстановления добычи в США.

По словам экспертов Commonwealth Bank of Australia, хотя некоторые нефтекомпании, включая Marathon Oil, Devon Energy Corp. и Verdun Oil Co., как сообщается, возобновили добычу в Техасе, пока не ясно, будет ли она восстановлена в полном объеме.

Инвесторы продолжают надеяться, что основная часть потерянной добычи будет восстановлена в ближайшие дни, однако эксперты банка прогнозируют, что нормализация добычи в определенных местах затребует больше времени в связи с необходимостью проведения ремонтных работ, пишет Dow Jones.

Сильные морозы в США привели к падению добычи нефти на более чем 4 млн баррелей в сутки.