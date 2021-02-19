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Стоимость СУГ в опте незначительно снизилась
18:06 19.02.2021 |
Средняя стоимость сжиженного газа на условиях самовывоза с ГНС за неделю с 12 по 19 февраля снизилась на 220 грн/т и составила 24 750 грн/т. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на собственный мониторинг.
В Киевской области предложения составляют 23 800-24 500 грн/т (-200-400 грн/т). В Полтавской области цены начинаются от 23 900 грн/т, при этом некоторые трейдеры предоставляли дисконт в размере 200 грн/т.
Тогда как в Харьковском регионе сделки проводились, начиная от 23 900 до 24 700 грн/т. В западной части Украины стоимость предложений была еще выше и колебалась в пределах 24 400-24 600 грн/ т.
Компания «Ультрамарин Трейдинг» в Николаеве во второй половине недели осуществляла отгрузки морского ресурса, прибывшего 17 февраля из Темрюка. Как сообщили в компании, СУГ был продан по 25 000-25 100 грн/т.
«Поступивший объем - 1 тыс. т - не удовлетворил повышенный спрос на рынке, который наблюдается в южных регионах. Поэтому в ближайшее время мы рассматриваем возможность еще одной поставки по морю», - отметил собеседник enkorr в компании.
В Николаевской области также присутствуют предложения по продаже ресурса по 24 600-25 000 грн/т с Первомайска.
Одной из причин снижения цен участники рынка называют сокращение спроса в связи с падением реализации продукта в рознице. При этом, по их мнению, отсутствие котировальных дней из-за праздничных выходных в РФ сохранит ценовую стабильность на следующей неделе.
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