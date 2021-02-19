Розничные сети АЗС в период с 12 по 19 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 20-70 коп

Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В сетях WOG и ОККО все виды топлива подорожали на 50 коп./л: А-92 — до 29,49 грн/л, А-95 — до 30,49 грн/л, ДТ — до 29,49 грн/л.

«БРСМ-Нафта» в среднем подняла цену на бензины на 21-24 коп./л, до 24,10 грн/л за бензин марки А-92 и до 25,10 грн/л за А-95. ДТ в этой сети подорожало до 24,00 грн/л (+56 коп./л к 12 февраля). Цены в сети Motto выросли в среднем на 35-55 коп./л: «двойка» подорожала до 23,96 грн/л, «пятерка» — до 24,96 грн/л, ДТ — до 23,93 грн/л.

Glusco подняла цену на бензины и ДТ на 40 коп./л, KLO — на 30 коп./л.

Такие сети как UPG, AMIC, Chipo, «Укр-Петроль», Mango, «Авантаж 7» и др. подняли цены на топливо в пределах 10-50 коп./л (см. табл).

Отметим, что по итогу недели в сети SUN OIL в среднем бензины подешевели на 6 коп./л, а ДТ подорожало всего на 2 коп./л. Это связано с акционными предложениями, согласно условиям которых в пятницу и выходные дни в Закарпатской и Хмельницкой областях всем клиентам предоставляются скидки в размере 1 грн/л.

В «А-95» сообщили, что за неделю средняя цена по стране бензина А-92 составила 25,98 грн/л, А-95 подорожал до 26,99 грн/л, ДТ — до 26,41 грн/л. Таким образом, средний недельный рост цен составил по Украине 21-25 коп./л.

Компания А-92 А-95 ДТ Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. ОККО 29,49 0,50 30,49 0,50 29,49 0,50 WOG 29,49 0,50 30,49 0,50 29,49 0,50 Авиас 23,95 0,00 24,95 0,00 25,00 0,00 Укрнафта 24,00 0,00 25,00 0,00 25,00 0,00 AMIC 27,36 0,17 28,36 0,17 27,32 0,25 Shell 27,64 0,47 29,31 0,47 28,28 0,36 SOCAR 29,48 0,00 30,48 0,00 29,48 0,00 БРСМ-Нафта 24,10 0,24 25,10 0,21 24,00 0,56 Glusco 27,75 0,40 28,75 0,40 27,75 0,40 KLO 27,29 0,30 28,29 0,30 27,29 0,30 Автотранс 26,98 0,00 27,98 0,00 26,48 0,00 UPG 26,40 0,60 27,40 0,60 25,20 0,70 Параллель 29,30 0,50 30,30 0,50 29,30 0,50 BVS 26,39 0,20 27,44 0,25 26,29 0,20 Chipo 25,20 0,30 26,20 0,30 24,76 0,44 Укр-Петроль 23,70 0,00 24,70 0,00 24,70 0,00 Авантаж 7 23,95 0,50 24,95 0,50 23,35 0,50 Marshal 24,30 0,30 25,30 0,30 22,80 0,30 SUNOIL 23,68 0,02 24,68 0,02 24,23 0,48 Mango 23,99 0,20 24,99 0,20 24,09 0,20 Motto 23,96 0,35 24,96 0,38 23,93 0,55 Средняя цена в Украине: 25,98 0,22 26,99 0,21 26,41 0,25

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 12 по 19 февраля 2021 г., грн/л