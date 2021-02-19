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Розничные сети АЗС в период с 12 по 19 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 20-70 коп
15:57 19.02.2021 |
Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В сетях WOG и ОККО все виды топлива подорожали на 50 коп./л: А-92 — до 29,49 грн/л, А-95 — до 30,49 грн/л, ДТ — до 29,49 грн/л.
«БРСМ-Нафта» в среднем подняла цену на бензины на 21-24 коп./л, до 24,10 грн/л за бензин марки А-92 и до 25,10 грн/л за А-95. ДТ в этой сети подорожало до 24,00 грн/л (+56 коп./л к 12 февраля). Цены в сети Motto выросли в среднем на 35-55 коп./л: «двойка» подорожала до 23,96 грн/л, «пятерка» — до 24,96 грн/л, ДТ — до 23,93 грн/л.
Glusco подняла цену на бензины и ДТ на 40 коп./л, KLO — на 30 коп./л.
Такие сети как UPG, AMIC, Chipo, «Укр-Петроль», Mango, «Авантаж 7» и др. подняли цены на топливо в пределах 10-50 коп./л (см. табл).
Отметим, что по итогу недели в сети SUN OIL в среднем бензины подешевели на 6 коп./л, а ДТ подорожало всего на 2 коп./л. Это связано с акционными предложениями, согласно условиям которых в пятницу и выходные дни в Закарпатской и Хмельницкой областях всем клиентам предоставляются скидки в размере 1 грн/л.
В «А-95» сообщили, что за неделю средняя цена по стране бензина А-92 составила 25,98 грн/л, А-95 подорожал до 26,99 грн/л, ДТ — до 26,41 грн/л. Таким образом, средний недельный рост цен составил по Украине 21-25 коп./л.Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 12 по 19 февраля 2021 г., грн/л
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,49
|
0,50
|
30,49
|
0,50
|
29,49
|
0,50
|
WOG
|
29,49
|
0,50
|
30,49
|
0,50
|
29,49
|
0,50
|
Авиас
|
23,95
|
0,00
|
24,95
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
24,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
AMIC
|
27,36
|
0,17
|
28,36
|
0,17
|
27,32
|
0,25
|
Shell
|
27,64
|
0,47
|
29,31
|
0,47
|
28,28
|
0,36
|
SOCAR
|
29,48
|
0,00
|
30,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
24,10
|
0,24
|
25,10
|
0,21
|
24,00
|
0,56
|
Glusco
|
27,75
|
0,40
|
28,75
|
0,40
|
27,75
|
0,40
|
KLO
|
27,29
|
0,30
|
28,29
|
0,30
|
27,29
|
0,30
|
Автотранс
|
26,98
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
26,48
|
0,00
|
UPG
|
26,40
|
0,60
|
27,40
|
0,60
|
25,20
|
0,70
|
Параллель
|
29,30
|
0,50
|
30,30
|
0,50
|
29,30
|
0,50
|
BVS
|
26,39
|
0,20
|
27,44
|
0,25
|
26,29
|
0,20
|
Chipo
|
25,20
|
0,30
|
26,20
|
0,30
|
24,76
|
0,44
|
Укр-Петроль
|
23,70
|
0,00
|
24,70
|
0,00
|
24,70
|
0,00
|
Авантаж 7
|
23,95
|
0,50
|
24,95
|
0,50
|
23,35
|
0,50
|
Marshal
|
24,30
|
0,30
|
25,30
|
0,30
|
22,80
|
0,30
|
SUNOIL
|
23,68
|
0,02
|
24,68
|
0,02
|
24,23
|
0,48
|
Mango
|
23,99
|
0,20
|
24,99
|
0,20
|
24,09
|
0,20
|
Motto
|
23,96
|
0,35
|
24,96
|
0,38
|
23,93
|
0,55
|
Средняя цена в Украине:
|
25,98
|
0,22
|
26,99
|
0,21
|
26,41
|
0,25
|
|
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