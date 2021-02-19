Автогаз в крупных сетях за неделю (12-19 февраля) подорожал на 50 коп/л

За неделю (12-19 февраля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 35 коп/л (на 2,3%), до 15,28 грн. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

В сетях ОККО и WOG за прошедшую неделю продукт подорожал на 50 коп./л, до 15,99 и 15,98 грн/л. Также на 50 коп/л автогаз подорожал на станциях KLO, «Параллель и Motto.

На 40 коп/л, до 15,98 грн/л, подняла цены сеть SOCAR.

Такие сети как «Автотранс», BVS, Chipo, Prime, «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7» и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 25-60 коп/л (см. табл.).

Между тем, консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, 18 февраля перешла к снижению розничных цен на автогаз. В частности, группа снизила цены в среднем на 5–7 коп./л, до 14,69–14,71 грн./л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Волынской области, где ресурс подешевел на 35 коп./л — до 14,40 грн/л. В Житомирской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях снижение цены составило 30 коп./л, в некоторых других регионах — 10 коп./л.