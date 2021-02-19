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Автогаз в крупных сетях за неделю (12-19 февраля) подорожал на 50 коп/л
11:36 19.02.2021 |
За неделю (12-19 февраля) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 35 коп/л (на 2,3%), до 15,28 грн. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В сетях ОККО и WOG за прошедшую неделю продукт подорожал на 50 коп./л, до 15,99 и 15,98 грн/л. Также на 50 коп/л автогаз подорожал на станциях KLO, «Параллель и Motto.
На 40 коп/л, до 15,98 грн/л, подняла цены сеть SOCAR.
Такие сети как «Автотранс», BVS, Chipo, Prime, «БРСМ-Нафта», «Авантаж 7» и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 25-60 коп/л (см. табл.).
Между тем, консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, 18 февраля перешла к снижению розничных цен на автогаз. В частности, группа снизила цены в среднем на 5–7 коп./л, до 14,69–14,71 грн./л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Волынской области, где ресурс подешевел на 35 коп./л — до 14,40 грн/л. В Житомирской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях снижение цены составило 30 коп./л, в некоторых других регионах — 10 коп./л.Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 12 по 19 февраля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
15,99
|
0,50
|
WOG
|
15,98
|
0,50
|
Авиас
|
14,70
|
-0,05
|
Укрнафта
|
14,69
|
-0,07
|
AMIC
|
15,00
|
0,54
|
Shell
|
15,49
|
0,61
|
SOCAR
|
15,98
|
0,40
|
БРСМ-Нафта
|
15,30
|
0,46
|
Glusco
|
14,95
|
0,23
|
KLO
|
15,59
|
0,50
|
Автотранс
|
15,48
|
0,70
|
UPG
|
15,05
|
0,40
|
Параллель
|
15,95
|
0,50
|
BVS
|
15,09
|
0,70
|
Chipo
|
15,00
|
0,40
|
Prime
|
15,00
|
0,40
|
Авантаж 7
|
14,32
|
0,60
|
Marshal
|
14,50
|
0,20
|
SUNOIL
|
15,32
|
0,47
|
Mango
|
14,89
|
0,20
|
Motto
|
15,28
|
0,50
|
Средняя цена в Украине:
|
15,28
|
0,35
|
|
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