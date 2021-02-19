Нефть дешевеет 19 февраля в рамках коррекции

Стоимость нефти в пятницу утром снижается в среднем на 1,5% в рамках коррекции после достижения годовых максимумов, давление также оказывает улучшение ситуации с добычей сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.45 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,42% - до 63,02 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,65%, до 59,52 доллара за баррель.

Стоимость нефти демонстрировала уверенное ралли последние несколько торговых сессий, поднимаясь до максимумов с января прошлого года. Оптимизм трейдером был, в частности, поддержан снижением добычи нефти в США из-за холодов.

В пятницу же нефтяные цены перешли к коррекционному снижению. Давление на настроения на рынке также оказывает факт постепенного возобновления добычи в Техасе, о чем сообщило агентство Блумберг. По данным источников агентства, такие компании как Marathon Oil, Devon Energy и Verdun Oil начали использовать мощности от местных сетей или генерирующих компаний для возобновления добычи на месторождении Eagle Ford.

Аналитики ANZ, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, также добавляют, что оптимизм по поводу значительного сокращения запасов нефти в США по-прежнему сдерживается более слабым спросом. Согласно данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 12 февраля снизились на 7,3 миллиона баррелей.