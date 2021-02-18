«Приват» 18 февраля перешел к снижению розничных цен на автогаз

Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, 18 февраля перешла к снижению розничных цен на автогаз. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

В частности, группа снизила цены в среднем на 3–6 коп./л, до 14,71–14,72 грн./л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Волынской области, где ресурс подешевел на 35 коп./л — до 14,40 грн/л. В Житомирской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях снижение цены составило 30 коп./л, в некоторых других регионах — 10 коп./л.

Также снизила цены и «Татнефть-АЗС-Украина»: в Полтавской и Харьковской областях розничная цена опустилась на 6 коп./л, до 14,94 грн/л.

В то же время такие сети как «БРСМ-Нафта», BVS, «Авантаж 7», «Овис», SUNOIL, Motto и «Катрал» подняли цены на 5-25 коп./л.

По данным «А-95», стоимость сжиженного газа на аукционах отечественных производителей с 11 февраля снизилась на 600-1800 грн/т. При этом оптовые цены на ГНС за этот период сократились на 210 грн/т, до 24 750 грн/т.

Компания Цена Изм. ОККО 15,99 0,00 WOG 15,98 0,00 Авиас 14,72 -0,03 Укрнафта 14,71 -0,06 AMIC 15,00 0,00 Shell 15,49 0,00 SOCAR 15,98 0,00 БРСМ-Нафта 15,28 0,08 Glusco 14,95 0,00 KLO 15,59 0,00 Автотранс 15,38 0,00 UPG 15,05 0,00 Параллель 15,95 0,00 BVS 14,99 0,10 Chipo 15,00 0,00 Татнефть-АЗС-Украина 14,94 -0,06 Авантаж 7 14,32 0,10 Овис 15,09 0,10 SUNOIL 15,32 0,23 Mango 14,89 0,00 Motto 15,23 0,03 Катрал 15,07 0,10 Средняя цена в Украине: 15,28 0,01

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 17 по 18 февраля, грн/л: