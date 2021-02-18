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«Приват» 18 февраля перешел к снижению розничных цен на автогаз
11:58 18.02.2021 |
Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, 18 февраля перешла к снижению розничных цен на автогаз. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В частности, группа снизила цены в среднем на 3–6 коп./л, до 14,71–14,72 грн./л. Наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Волынской области, где ресурс подешевел на 35 коп./л — до 14,40 грн/л. В Житомирской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях снижение цены составило 30 коп./л, в некоторых других регионах — 10 коп./л.
Также снизила цены и «Татнефть-АЗС-Украина»: в Полтавской и Харьковской областях розничная цена опустилась на 6 коп./л, до 14,94 грн/л.
В то же время такие сети как «БРСМ-Нафта», BVS, «Авантаж 7», «Овис», SUNOIL, Motto и «Катрал» подняли цены на 5-25 коп./л.
По данным «А-95», стоимость сжиженного газа на аукционах отечественных производителей с 11 февраля снизилась на 600-1800 грн/т. При этом оптовые цены на ГНС за этот период сократились на 210 грн/т, до 24 750 грн/т.Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 17 по 18 февраля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
15,99
|
0,00
|
WOG
|
15,98
|
0,00
|
Авиас
|
14,72
|
-0,03
|
Укрнафта
|
14,71
|
-0,06
|
AMIC
|
15,00
|
0,00
|
Shell
|
15,49
|
0,00
|
SOCAR
|
15,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
15,28
|
0,08
|
Glusco
|
14,95
|
0,00
|
KLO
|
15,59
|
0,00
|
Автотранс
|
15,38
|
0,00
|
UPG
|
15,05
|
0,00
|
Параллель
|
15,95
|
0,00
|
BVS
|
14,99
|
0,10
|
Chipo
|
15,00
|
0,00
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
14,94
|
-0,06
|
Авантаж 7
|
14,32
|
0,10
|
Овис
|
15,09
|
0,10
|
SUNOIL
|
15,32
|
0,23
|
Mango
|
14,89
|
0,00
|
Motto
|
15,23
|
0,03
|
Катрал
|
15,07
|
0,10
|
Средняя цена в Украине:
|
15,28
|
0,01
|
|
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