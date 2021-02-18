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Стоимость нефти 18 февраля растет на данных о запасах API
08:02 18.02.2021 |
Стоимость нефти растет в четверг утром в среднем на 1% на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, марка Brent торгуется выше 65 долларов за баррель впервые с 21 января прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.34 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,17% - до 65,09 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,95%, до 61,72 доллара за баррель.
По данным API, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 5,8 миллиона баррелей - значительно сильнее прогноза в 2,2 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,43 миллиона баррелей.
В целом в последние дни ралли нефтяных цен обусловлено похолоданием в США, которое привело к масштабному падению добычи нефти в Техасе. Как писало в среду агентство Блумберг, добыча нефти в США в целом рекордно упала - на треть, или примерно на 3,5 миллиона баррелей в день. Согласно последним данным, до похолодания США добывали около 11 миллионов баррелей нефти в сутки.
"Это похолодание - идеальный шторм для нефтяного рынка, но это, вероятно, не единственный катализатор, который привел нефть к таким высотам. Саудовская Аравия поддерживает рынок, а запасы в США сокращаются быстрыми темпами", - прокомментировал агентству экономист OCBC Bank Хоуи Ли.
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