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Поставки бензинов в январе выросли на 16%
17:40 17.02.2021 |
В январе 2021 г. баланс рынка украинских бензинов вырос на 16,4% (на 24,4 тыс. т), до 173,9 тыс. т, по сравнению с январем 2020 г. (149,4 тыс. т), сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные собственного исследования.
Внутреннее производство за отчетный месяц увеличилось на 11,2% (на 8,4 тыс. т), до 83,7 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. В частности, Кременчугский НПЗ оценочно нарастил выпуск бензинов на 17,5%, до 73,1 тыс. т. При этом на Шебелинский завод пришлось 10,6 тыс. т, что на 19% меньше показателя января прошлого года.
Доля украинских бензинов в общем балансе рынка по итогу отчетного месяца составила 48% против 50% в январе 2020 г..
Импорт автомобильных бензинов в Украину в январе 2021 г. вырос на 28%, до 88,8 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (69,3 тыс. т). Столь весомый прирост поставок был обеспечен за счет Беларуси, импорт откуда, по сравнению с январем 2020 г., увеличился на 60%, до 77 тыс. т.
В «А-95» объясняют такой скачек низкой базой сравнения: в первом квартале 2020 года поставки из Беларуси были снижены вдвое из-за проблем с обеспечением сырьем.
Отгрузки в Украину с НПЗ PNK ORLEN (Польша) сократились на 45,7% (9,3 тыс. т), до 11,2 тыс. т. Основная причина - значительное уменьшение закупок сетью ОККО. Сеть импортировала всего 100 т бензина против 10,1 тыс. т годом ранее.
Как сообщал enkorr, баланс рынка автомобильных бензинов в 2020 г. вырос на 9,1% по сравнению с предыдущим годом - до 2 122,3 тыс. т. При этом внутреннее производство выросло на 12,7% - до 1 023 тыс. т, а импорт прибавил 5,9% и составил 1 099,4 тыс. т.
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