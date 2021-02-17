Европа стала лидером всемирной водородной гонки - отчет

Бóльшая часть запланированных в мире водородных проектов и самая большая часть соответствующих инвестиций в этом десятилетии будет осуществлена в Европе, которая стремится увеличить потребление низкоуглеродного топлива для достижения климатических целей. Об этом говорится в отраслевом отчете, опубликованном 17 февраля, передает Reuters.

Европейский Союз сделал водород ключевым элементом своей цели по сокращению выбросов парниковых газов к 2050 г. и планирует запустить в текущем десятилетии электролизеры суммарной мощностью 40 ГВт (в настоящее время показатель составляет 0,1 ГВт).

ЕС делает ставку на быстрое расширение масштабов декарбонизации сталелитейной промышленности, тяжелого транспорта и химикатов, последние из которых уже используют водород, полученный из ископаемого топлива.

Из 228 объявленных во всем мире водородных проектов 55% - 126 проектов - приходятся на Европу, сообщила бизнес-группа Hydrogen Council в своем первом анализе глобального портфеля водородных проектов, проведенном совместно с консалтинговой компанией McKinsey.

Большинство из них будут запущены в этом десятилетии, с упором на возобновляемый водород или водород на основе ископаемого топлива с использованием технологий для улавливания возникающих при его производстве выбросов.

В докладе отмечается, что если все запланированные проекты будут реализованы, в этом десятилетии глобальные инвестиции в водородную отрасль превысят $300 млрд. Это составляет около 1,4% от общего объема инвестиций в энергетический сектор. При этом на Европу придется около 45% от этой суммы.

Исполнительный директор Hydrogen Council Дэрил Уилсон объяснил лидерство Европы ранними инвестициями в цепочки поставок водорода и проекты, такие как водородные поезда в Германии, а также политику в области изменения климата.

«Эта стабильная для политических обязательств среда позволяет отрасли быть уверенной в своих действиях», - сказал эксперт.

Члены Водородного совета, в том числе Royal Dutch Shell Plc, BMW, Microsoft Corp и Sinopec, планируют увеличить инвестиции в водород в шесть раз до 2025 г. по сравнению с уровнями 2019 года.

В отчете указывается на сложные задачи по увеличению производства водорода, созданию инфраструктуры для его транспортировки и хранения и значительному расширению мощностей возобновляемой энергии для производства топлива.

Если это произойдет, возобновляемый водород может достичь паритета стоимости с вариантами на основе ископаемого топлива к 2028 г. в регионах с изобилием дешевой возобновляемой энергии, таких как Ближний Восток, полагают члены Водородного совета.