Автогаз в премиум-сетях 17 февраля подорожал до 16 грн/л

Средняя цена сжиженного газа 17 февраля в сетях АЗС повысилась на 8 коп./л, до 15,27 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

В сети ОККО продукт подорожал на 24 коп./л, до 15,99 грн/л. На 10 коп./л, до 15,98 грн/л, подняла цены сеть SOCAR.

AMIC и Shell подняли цены на 14 и 26 коп./л, до 15,00 грн/л и 15,39 грн/л соответственно.

Такие сети как Glusco, KLO, «Автотранс», «Параллель», «Рур Груп» Chipo и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 5-80 коп./л (см. табл.).

Напомним, всего с начала января средняя розничная цена газа выросла на 23%, или на 2,92 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за полтора месяца выросли на 30%. При этом, по данным «А-95», за последние сутки средняя оптовая цена русурса снизилась на 110 грн/т, до 24 850 грн/т.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 16 по 17 февраля, грн/л: