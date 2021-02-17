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Автогаз в премиум-сетях 17 февраля подорожал до 16 грн/л
12:56 17.02.2021 |
Средняя цена сжиженного газа 17 февраля в сетях АЗС повысилась на 8 коп./л, до 15,27 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В сети ОККО продукт подорожал на 24 коп./л, до 15,99 грн/л. На 10 коп./л, до 15,98 грн/л, подняла цены сеть SOCAR.
AMIC и Shell подняли цены на 14 и 26 коп./л, до 15,00 грн/л и 15,39 грн/л соответственно.
Такие сети как Glusco, KLO, «Автотранс», «Параллель», «Рур Груп» Chipo и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 5-80 коп./л (см. табл.).
Напомним, всего с начала января средняя розничная цена газа выросла на 23%, или на 2,92 грн/л, в то время как оптовые цены на ГНС за полтора месяца выросли на 30%. При этом, по данным «А-95», за последние сутки средняя оптовая цена русурса снизилась на 110 грн/т, до 24 850 грн/т.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 16 по 17 февраля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
15,99
|
0,24
|
WOG
|
15,98
|
0,00
|
Авиас
|
14,76
|
0,00
|
Укрнафта
|
14,77
|
0,00
|
AMIC
|
15,00
|
0,14
|
Shell
|
15,39
|
0,26
|
SOCAR
|
15,98
|
0,10
|
БРСМ-Нафта
|
15,20
|
0,00
|
Glusco
|
14,95
|
0,03
|
KLO
|
15,59
|
0,20
|
Автотранс
|
15,38
|
0,15
|
UPG
|
15,05
|
0,00
|
Параллель
|
15,95
|
0,20
|
Рур груп
|
15,09
|
0,20
|
Chipo
|
15,00
|
0,10
|
ZOG
|
15,49
|
0,20
|
Авантаж 7
|
14,22
|
0,00
|
Marshal
|
14,50
|
0,00
|
SUNOIL
|
15,09
|
0,00
|
Mango
|
14,89
|
0,00
|
Motto
|
15,20
|
0,08
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
15,00
|
0,78
|
Укргаздобыча
|
14,99
|
0,24
|
Фактор
|
14,70
|
0,20
|
Средняя цена в Украине:
|
15,27
|
0,08
|
|
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