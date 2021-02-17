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Фактическая цена реализации нефти в Украине в январе увеличилась на 9,7%
12:12 17.02.2021 |
Фактическая цена реализации нефти и конденсата, используемая при определении платы за недропользование, в январе 2021 года составила 11 тыс. 114,29 грн/тонна, что на 9,7% больше, чем в декабре-2020 (10 тыс. 127,43 грн/тонна).
Соответствующие данные обнародованы на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в среду.
Как сообщалось, в январе 2020 года фактическая цена реализации нефти и газоконденсата составила 11 тыс. 114,47 грн/тонна, в феврале - 9 тыс. 647,84 грн/тонна, в марте - 5 тыс. 912,8 грн/тонна, в апреле - 3 тыс. 959,8 грн/тонна, в мае - 6 тыс. 198,59 грн/тонна, в июне - 8 тыс. 115,45 грн/тонна, в июле - 8 тыс. 846,62 грн/тонна, в августе - 8 тыс. 886,8 грн/тонна, в сентябре - 8 тыс. 467,37 грн/тонна, в октябре - 8 тыс. 447,13 грн/тонна, в ноябре - 9 тыс. 33,78 грн/тонна, в декабре - 10 тыс. 127,43 грн/тонна.
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