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Розничные сети АЗС 17 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 10-50 коп
12:06 17.02.2021 |
Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В сети ОККО все виды топлива подорожали на 20 коп./л: А-92 — до 29,49 грн/л, А-95 — до 30,49 грн/л, ДТ — до 29,49 грн/л. AMIC подняла стоимость бензинов и ДТ в среднем на 23-25 коп./л.
На станциях «Параллель» и «Авантаж 7» все видыв топлива подорожпали на 50 коп/л. На столько жне подняла цены бензинов запорожская сеть ZOG.
Бензины и ДТ в сети Glusco подорожали на 40 коп/л, а на станциях KLO — на 30 коп/л.
На станциях Chipo и Татнефть-АЗС-Украина топливо подорожало в пределах 30-55 коп./л.
Ранее Консалтинговая группа «А-95» сообщала о падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с лета-осени 2018 года. Одной из причин сокращения розничной маржи, по мнению аналитиков «А-95», являлась ценовая политика «Привата», который долгое время не реагировал на конъюнктуру рынка.
Среди других причин — наличие в розничном секторе большого объема нелегальной продукции мини-НПЗ, которые выпускают преимущественно бензин, и активного использования схем по оптимизации налогообложения.
«Мы оцениваем объем производства безакцизного бензина мини-заводами в 30 тыс. т в месяц, в отдельные месяцы это до 20% рынка. Убытки госбюджета достигают 4 млрд грн в год, и мини-НПЗ продолжают наращивать производство, испытывая возрастающий спрос на свою продукцию», – заявил директор «А-95» Сергей Куюн.
Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 16 по 17 февраля 2021 г., грн/л:
|
Компания
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
29,49
|
0,20
|
30,49
|
0,20
|
29,49
|
0,20
|
WOG
|
29,49
|
0,00
|
30,49
|
0,00
|
29,49
|
0,00
|
Авиас
|
23,95
|
0,00
|
24,95
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
24,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
AMIC
|
27,36
|
0,23
|
28,36
|
0,23
|
27,32
|
0,25
|
Shell
|
27,24
|
0,00
|
28,91
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
SOCAR
|
29,48
|
0,00
|
30,48
|
0,00
|
29,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
24,10
|
0,00
|
25,10
|
0,00
|
23,75
|
0,00
|
Glusco
|
27,75
|
0,40
|
28,75
|
0,40
|
27,75
|
0,40
|
KLO
|
27,29
|
0,30
|
28,29
|
0,30
|
27,29
|
0,30
|
Автотранс
|
26,98
|
0,00
|
27,98
|
0,00
|
26,48
|
0,00
|
UPG
|
26,40
|
0,00
|
27,40
|
0,00
|
25,20
|
0,00
|
Параллель
|
29,30
|
0,50
|
30,30
|
0,50
|
29,30
|
0,50
|
ZOG
|
24,99
|
0,50
|
25,99
|
0,50
|
24,99
|
0,00
|
Chipo
|
25,20
|
0,30
|
26,20
|
0,30
|
24,76
|
0,44
|
Татнефть-АЗС-Украина
|
25,74
|
0,54
|
26,76
|
0,54
|
26,46
|
0,48
|
Авантаж 7
|
23,95
|
0,50
|
24,95
|
0,50
|
23,35
|
0,50
|
Marshal
|
24,00
|
0,00
|
25,00
|
0,00
|
22,50
|
0,00
|
SUNOIL
|
23,88
|
0,00
|
24,88
|
0,00
|
24,26
|
0,00
|
Mango
|
23,79
|
0,00
|
24,79
|
0,00
|
23,89
|
0,00
|
Motto
|
23,83
|
0,00
|
24,80
|
0,00
|
23,68
|
0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
25,96
|
0,07
|
26,97
|
0,07
|
26,39
|
0,08
|
|
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