Розничные сети АЗС 17 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо в пределах 10-50 коп

Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В сети ОККО все виды топлива подорожали на 20 коп./л: А-92 — до 29,49 грн/л, А-95 — до 30,49 грн/л, ДТ — до 29,49 грн/л. AMIC подняла стоимость бензинов и ДТ в среднем на 23-25 коп./л.

На станциях «Параллель» и «Авантаж 7» все видыв топлива подорожпали на 50 коп/л. На столько жне подняла цены бензинов запорожская сеть ZOG.

Бензины и ДТ в сети Glusco подорожали на 40 коп/л, а на станциях KLO — на 30 коп/л.

На станциях Chipo и Татнефть-АЗС-Украина топливо подорожало в пределах 30-55 коп./л.

Ранее Консалтинговая группа «А-95» сообщала о падении торговых наценок в розничном сегменте рынка, где наблюдаются минимальные маржи с лета-осени 2018 года. Одной из причин сокращения розничной маржи, по мнению аналитиков «А-95», являлась ценовая политика «Привата», который долгое время не реагировал на конъюнктуру рынка.

Среди других причин — наличие в розничном секторе большого объема нелегальной продукции мини-НПЗ, которые выпускают преимущественно бензин, и активного использования схем по оптимизации налогообложения.

«Мы оцениваем объем производства безакцизного бензина мини-заводами в 30 тыс. т в месяц, в отдельные месяцы это до 20% рынка. Убытки госбюджета достигают 4 млрд грн в год, и мини-НПЗ продолжают наращивать производство, испытывая возрастающий спрос на свою продукцию», – заявил директор «А-95» Сергей Куюн.

Изменение розничных цен на бензины и ДТ на АЗС с 16 по 17 февраля 2021 г., грн/л: