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Стоимость нефти растет 17 февраля на фоне сокращения добычи в США
08:00 17.02.2021 |
Мировые цены на нефть в среду утром слегка растут, поддерживаемые вынужденным сокращением добычи в Техасе из-за холодов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.02 EET цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19% - до 63,46 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,03%, до 60,07 доллара за баррель.
Последние дни цены на "черное золото" находятся под сильным влиянием непогоды в США. Аномальный для страны холод оказывает давление на добычу нефти, особенно в штате Техас. Как сообщает агентство Блумберг, из-за низких температур в центральной части США было отключено электричество, что привело к сокращению добычи примерно на 3,5 миллиона баррелей в день.
"Энергетический кризис продолжает сеять хаос на внутренних энергетических рынках из-за неожиданного сокращения предложения", - сказал агентству Блумберг аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes).
При этом цены также продолжает поддерживать оптимизм по поводу восстановления спроса по мере снижения темпов прироста новых случаев заражения коронавирусом в мире. "Поскольку спрос также восстанавливается вместе со снижением случаев заболевания Covid-19, ожидается, что цены останутся в более высоком диапазоне", - добавил аналитик.
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